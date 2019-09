Gli nega la precedenza ad un incrocio e lui lo accoltella al petto

Andria - nega precedenza e viene accoltellato davanti a moGlie e fiGlia : muore 28enne : Il litigio per futili motivi e poi la coltellata mortale che ha reciso l’aorta della vittima all’altezza del cuore. Giovanni Di Vito di 28 anni è stato ucciso sotto gli occhi della moglie e della figlia di 5 anni. L'assassino è scappato.Continua a leggere

Quattro morti nella fabbrica del latte : annegati i due titolari e Gli operai : Il gravissimo incidente sul lavoro giovedì poco dopo mezzogiorno. Le vittime sono tutte di nazionalità indiana. I Quattro sono caduti in una cisterna e non sono più riemersi. I vigili del fuoco stanno svuotando la vasca per recuperare i corpi senza vita

Conte ‘il coerente’ - passa ai rivali ma non cede : tutti Gli ex che hanno invece rinnegato il proprio passato : Ha fatto il giro del web, in questi ultimi giorni, un video che ritrae la squadra dell’Inter cantare insieme ai propri tifosi ‘chi non salta bianconero è’ in occasione della presentazione della terza maglia nerazzurra a Piazza Duomo. tutti saltano e cantano, tranne uno: Antonio Conte. Il particolare è apparso subito agli occhi, l’allenatore se la ride ma a cantare e saltare neanche l’ombra. Giustificabile, ...

Educazione civica - ConsiGlio superiore della pubblica istruzione boccia la sperimentazione per quest’anno. Parere negativo unanime : L’Educazione civica è destinata a non partire, almeno per quest’anno. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha infatti bocciato l’idea di un anno sperimentale per l’introduzione dell’insegnamento, come apprende l’Ansa. Il Parere negativo è stato espresso all’unanimità. La legge che introduce la materia, che ha avuto il via libera dal Senato lo scorso primo agosto, entrerà quindi in vigore ...

Fumo passivo - l’80% deGli italiani non conosce Gli effetti negativi : Roma - Quella delle sigarette è una questione annosa, e che è spesso al centro delle attenzioni di tutti, fumatori e non, perché chi ha il vizio delle sigarette va incontro a diverse conseguenze per la propria salute e per quella di chi gli sta accanto. Eppure la maggior parte dei fumatori appare poco informato sugli effetti negativi del Fumo passivo. Andiamo ad approfondire cosa è emerso da un sondaggio dell’AIOM, per poi ...

Scopre che il marito è già sposato - mamma 27enne annega in mare la fiGlia neonata e il fiGlio di 5 anni : Ekaterina Khavchina, 27 anni, devastata dalla notizia che il padre di sua figlia era già sposato e che le aveva chiesto di diventare la sua seconda moglie in una relazione poligama, ha preso i bimbi e li ha portati al mare. Una volta arrivati in spiaggia, la mamma li ha legati con una corda e li ha trascinati in mare annegandoli, e poi ha tentato disperatamente di suicidarsi, ma non c’è riuscita. È stata salvata da alcune persone accorse per le ...

Rome Beach Volley Finals - Menegatti-Orsi Toth fuori aGli ottavi di finale : le sensazioni delle azzurre : Le due azzurre non sono scese in campo con lo stesso smalto che le aveva contraddistinte nelle due uscite precedenti Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth alle Rome Beach Volley Finals. Dopo aver superato le statunitensi Sweat-Walsh Jennings 2-0 (21-19, 21-10) nel primo turno, Marta e Viki non sono riuscite a bissare il successo contro Agatha-Duda, uscendo sconfitte 2-0 (21-16, 21-13) da quella che ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Lupo/Nicolai non sono profeti in patria. Menegatti/Orsi Toth e Rossi/Carambula trionfi a stelle e strisce : sono aGli ottavi! : Due coppia azzurre negli ottavi di finale delle World Tour Finals ma non c’è la più attesa. Il Romano Daniele Lupo e l’abruzzese Paolo Nicolai, i vice campioni olimpici non riescono ad andare oltre i sedicesimi di finale nel primo torneo italiano da quando hanno conquistato l’argento a Rio. Una delusione forte per la coppia numero uno azzurra che è letteralmente crollata sotto i colpi dei vice campioni europei, i russi Semenov/Leshukov ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. In corso Canada-Senegal e Brasile-Montenegro - Gli USA affrontano il Giappone. Attesa per Lituania-Australia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:01 Canada-Senegal 28-28: Arriva il pari canadese! Scatenato Joseph adesso, a firmare la parità è Brady Heslip 9:58 Canada-Senegal 23-26: Risalgono i canadesi con tre punti di Birch e tre (tutti dalla lunetta) di Joseph, time out Senegal a 6’23” dall’intervallo 9:55 Brasile-Montenegro: Tra pochi minuti al via il match che conclude il girone F per i verdeoro, capaci di ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. In corso Canada-Senegal - Gli USA affrontano il Giappone. Attesa per Lituania-Australia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:38 Canada-Senegal 7-10: Piccolo, ma costante vantaggio mantenuto dal Senegal con le due triple di Faye a dar forza agli africani 9:34 Canada-Senegal 3-5: Scambio di triple tra Faye e Wiltjer, poi Pangos commette fallo su D’Almeida che tira da tre, sono tre liberi per lui che fa 2/3 9:30 Canada-Senegal: Quintetto base canadese con Birch, Ejim, Joseph, Pangos e Wiltjer; risponde il ...

U&D : Giulia CavaGlià non nega il corteggiamento a Raselli - Manuel non segue più la Mennoia : Da qualche giorno si sta facendo un gran parlare del possibile ritorno a Uomini e Donne di Giulia Cavaglià. Da quando è stato ufficializzato Giulio Raselli nel ruolo di tronista in tanti hanno ipotizzato un colpo di scena riguardante la bella torinese. Se la diretta interessata non ha ancora smentito il gossip che la vorrebbe prossima a debuttare tra le corteggiatrici del ragazzo che non ha scelto, il suo ex Manuel Galiano prende improvvisamente ...

Sardegna - consiGliere di CasaPound salva un uomo dall'annegamento : Era mio dovere : Sandro Trigolo, consigliere bolzanino di CasaPound Italia, è stato protagonista del salvataggio di un uomo che rischiava di annegare a largo della costa di Tuerredda. Stremato e in difficoltà, un bagnante di sessant'anni ha rischiato l'annegamento. I fatti risalgono allo scorso venerdì e si sono svolti attorno alle 16.00 a largo delle coste di Tuerredda, una delle spiagge più suggestive della Sardegna.\\ L'uomo si era avventurato a ...

FOTO – Autogol Koulibaly - il senegalese bersaGliato sui social. In maGlia bianconera col numero 92 : Kalidou Koulibaly, dopo il clamoroso Autogol che consente alla Juventus di vincere nei minuti finali, è divenuto bersaglio di sfottò da parte della tifoseria bianconera. Il tweet di tuttosport #JuveNapoli, ironie e sfottò sul web: #Koulibaly nel mirino — Tuttosport (@tuttosport) August 31, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene ...

Belen e Stefano : “Non possiamo negare il desiderio di allargare la famiGlia” : In un'intervista a 'Gente' le dichiarazioni della coppia che spera di regalare presto un fratellino o una sorellina al...