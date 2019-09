L' inchiesta sui voli di stato di Salvini è stata archiviata

Amazzonia - Brasile rifiuta 20 milioni di aiuti dal G7. Aperta inchiesta sui roghi dolosi : Il governo brasiliano ha comunicato che dirà ‘no’ all'offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. "Ringraziamo, ma questi fondi potrebbero essere più utili per la riforestazione dell'Italia", scrive su un blog Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente Jair Bolsonaro. "Il Brasile è un Paese democratico e libero che non ha mai avuto pratiche colonialiste e imperialiste, che è forse l'obiettivo ...

Escursionista francese morto in Cilento - aperta un'inchiesta sui soccorsi : "Troppi errori" : Gli amici giunti dalla Francia, che negli ultimi giorni hanno partecipato alle ricerche, accusano i soccorsi: "Sono stati compiuti errori fin dall'inizio"

Gole del Raganello - chiusa inchiesta sui dieci morti per la piena dell’agosto 2018 : 14 indagati. L’organizzatore disse : “Non dovrebbe piovere” : “Gio’ se piove ritorno dalle Gole perché ci sono 16 persone e soprattutto 4 bambini”. A questo messaggio inviato da Antonio De Rasis, il volontario della Protezione civile che morì il 20 agosto dello scorso anno nelle Gole del Raganello, a Civita, in provincia di Cosenza, L’organizzatore delle escursioni, Giovanni Vancieri, rispose: “Ok. Non dovrebbe piovere”. Si sbagliava: assieme alla guida Antonio De Rasis, ...

L’inchiesta di Bibbiano pesa sui consensi al Partito democratico : L'inchiesta sugli affidi illeciti sembra pesare sul Partito democratico, che in una settimana perde lo 0,5% dei consensi, nonostante l'appartenenza del primo cittadino al Partito di Nicola Zingaretti non sia in alcun modo ricollegabile alle inchieste. Crescono invece le forze di maggioranza, con la Lega al 37,8% e il M5S al 18,5%.Continua a leggere

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Sondaggi elettorali - nonostante l’inchiesta sui fondi russi la Lega continua a crescere! : Neanche l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega riesce a indebolire il Carroccio. Il partito di Matteo Salvini, al contrario, sembra riuscire a rafforzarsi nonostante questa vicenda che, secondo molti, avrebbe potuto intaccare il consenso del primo partito in Italia. Gli ultimi Sondaggi, invece, mostrano l’esatto contrario: la Lega continua a crescere e stacca sempre più nettamente tutti gli inseguitori. A certificare il mancato ...

Pierferdinando Casini smaschera Di Maio e Pd : "Usano l'inchiesta sui fondi russi per far cadere Salvini" : "Continuiamo pedissequamente a sfasciare le istituzioni, utilizzando impropriamente le commissioni d'inchiesta che diventano succursale impropria della campagna elettorale". Il senatore Pier Ferdinando Casini, in un'intervista al Corriere della Sera, ammette di essere "saltato sulla seggiola" quando

