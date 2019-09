Genova | uccise un ventenne durante il Tso Pm chiede di assolvere l’agente che sparò 6

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Mercoledì 11 settembre il sostituto procuratore Walter Cotugno ha chiesto l’assoluzione per Luca Pedemonte, l’agente accusato di eccesso colposo di legittima difesa perché aveva sparato uccidendo ilJefferson Tomalà, che minacciava il suicidio armato di una coltello da cucina. Nelle fasi convulsele quali gli agenti avevano tentato di disarmare il ragazzo, allo spray al peperoncino spruzzato nella stanza il giovane aveva risposto colpendo con diverse coltellate l’operatore di polizia che tentava di disarmarlo, portando Pedemonte a sparare in difesa del collega. Sei colpi alle spalle del ragazzo, uno dei quali ha sfiorato il collega a terra. Il gip ha fissato al prossimo 26 settembre l’udienza che vedrà le discussioni della difesa e delle parti civili e, probabilmente, l’emanazione della sentenza. “Il mio assistito non poteva comportarsi diversamente – ...

