Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ci eravamo preoccupati Ci eravamo preoccupati. E non poco, a dire il vero. La campagna abbonamenti del Napoli ci aveva allarmati. Per svariati motivi. Su tutti, per il lunare obiettivo di raggiungere quota quarantamila. Soltanto un extraterrestre che si era abbeverato alla fonte dei luoghi comuni sul tifo di Napoli, avrebbe potuto immaginare di sottoscrivere quarantamila abbonamenti. Ce n’è anche un altro, di motivo. In sé, la decisione di ridurre i prezzi tra il 25 e il 40% è una bella notizia, apprezzabile. Quel che ci ha lasciati sgomenti è stata l’equazione fatta dal Napoli: riduciamo i prezzi degli abbonamenti, lo stadio è stato rinnovato, ergo faremo quarantamila abbonamenti. Le favolette dei papponisti Ma perdonateci: quindi il Napoli ha realmente creduto agli alibi dei papponisti? Il Napoli ha realmente pensato che il disamore fosse legato alle condizioni dello ...

Partenope_cf : RT @napolista: È tornato il De Laurentiis che ci piace, senza rese culturali al papponismo Ha creduto che con lo stadio ristrutturato e i… - maxgallico : RT @napolista: È tornato il De Laurentiis che ci piace, senza rese culturali al papponismo Ha creduto che con lo stadio ristrutturato e i… - napolista : È tornato il De Laurentiis che ci piace, senza rese culturali al papponismo Ha creduto che con lo stadio ristruttu… -