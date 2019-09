Qualifiche pazzesche a Monza! Tutti esitano nel Q3 | la bandiera a scacchi punisce i big

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Finale incredibile nelledel Gp d’Italia: dopo lo schianto di Raikkonenaspettano troppo a rientrare in pista e prendono la! Leclerc ringrazia: il suo miglior giro gli vale la pole senza sudare Monza è il ‘Tempio della velocità‘, ma quando ci si mette di mezzo la strategia, anche le monoposto di F1 possono diventare davvero molto lente. È quanto accaduto nel pazzesco finale delledel Gp d’Italia. Dopo lo schianto di Kimi Raikkonen contro le barriere, a metà del Q3,i piloti hanno preferito far scorrere il tempo, fermi nei loro box, pur di non partire per primi e favorire gli altri con la loro scia. ANDREJ ISAKOVIC / AFP I minuti scorrevano veloci e quando le prime macchine sono uscite dalle rispettive postazioni il tempo sembrava già al limite. Hulkenberg ha provato la furbata, uscendo alla prima curva, ...