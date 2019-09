Ifa 2019 | Tcl presenta il suo primo smartphone

Ifa 2019 - Lenovo mostra i tablet che diventano smart display : Berlino – Abbondantissima la truppa di prodotti Lenovo a Ifa 2019 con il brand cinese che continua nella propria crescita in modo costante e regolare. Aggiornate tutte le linee di computer portatili, tablet e smart display con numerosi modelli che abbracciano tutti i range di prestazioni e prezzo. Lo spirito di Lenovo è ben raccontato da Natasha Perfetti, Marketing Manager della divisione italiana: “Vogliamo offrire una tecnologia ...

Samsung a Ifa 2019 punta tutto sulla domotica con aspirapolvere - purificatore d’aria e sanificatore di indumenti : Samsung si è presentata a IFA 2019 con molte novità che riguardano più il settore della domotica che quello smartphone. In quest’ultimo caso si è parlato dell’Exynos 980, il primo chip smartphone prodotto dall’azienda sud coreana con modem 5G integrato. Del resto, per quanto riguarda gli smartphone, l’azienda aveva già annunciato i Galaxy Note 10 e Note 10+ giocando d’anticipo rispetto alla fiera tedesca. Il focus quindi ...

Ifa 2019 - Lg G8X ThinQ : doppio schermo non pieghevole : Da Lg ci si aspettava a Ifa 2019 uno smartphone pieghevole, quantomeno un prototipo, ma il produttore coreano ha mantenuto la medesima strategia del recente passato per il suo nuovo top di gamma in uscita. Lg G8x ThinQ è infatti sì in grado di ampliare il proprio schermo raddoppiandone la diagonale e – dunque – lo spazio a disposizione, ma non grazie a una struttura flessibile quanto a una cover che aggiunge uno schermo secondario ...

Motorola ha presentato due nuovi smartphone, Motorola Moto E6 Plus e Motorola One zoom a IFA 2019, la manifestazione in corso a Berlino.

A IFA 2019 Sharp ha presentato al grande pubblico una serie di nuovi prodotti, con nuove proposte UHD Android TV e tantissimi accessori audio.

Lenovo - da Ifa 2019 tutte le novità dei pc portatili Yoga e ThinkBook : Lenovo approfitta dell’IFA per presentare le novità per le sue gamme di notebook, il filo conduttore è l’unione tra le richieste degli utenti, la risoluzione dei problemi evidenziati e le idee del team di Lenovo stessa, con l’idea di Notebook che cerca di avvicinarsi sempre più alle consuetudini che gli utenti hanno acquisito giornalmente con gli smartphone, diventando più “smart”. “La tecnologia e ...

Sony ha presentato nuovi prodotti all'IFA 2019 tra i quali cuffie e auricolari wireless, un nuovo walkman e un sistema di speaker.

Oltre a Nokia 6.2 e Nokia 7.2, a IFA 2019 sono stati presentati anche i feature phone Nokia 110, 800 Tough e 2720 Flip w lw cuffie TWS Power.

JBL ha annunciato ufficialmente a IFA 2019 tanti nuovi prodotti, che vanno dagli speaker portatili, più e meno sobri, ai dispositivi per l'home entertainment.

Alcatel presenta a IFA 2019 due nuovi Smartphone e un tablet: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, immagini, funzionalità, prezzi e date di uscita di Alcatel 3X (2019), Alcatel 1V e Alcatel Smart Tab 7.

Sonos ha scelto IFA 2019 per presentare i suoi prodotti per l'autunno: Move, il primo speaker smart del brand per uso all'esterno, One SL e Port.

Ifa 2019 - Samsung svela il frigorifero modulare e il Galaxy A90 5G : Rendere più democratica la tecnologia interpretando gli stili di vita dei consumatori: è il mantra con cui Samsung lancia sul mercato un’ampia gamma di nuovi prodotti intelligenti e connessi, per la casa e non solo. Dal nuovo TV Qled 8k a 55 pollici, al frigorifero componibile Bespoke fino al nuovo Galaxy A90 5G: ecco le principali novità annunciate a IFA Berlin, a due mesi dall’anniversario per i 50 anni di attività ...

