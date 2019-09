Firenze | molesta ragazze ed estrae coltello per aggredire buttafuori

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero, completamente ubriaco, è stato fermato grazie alla pronta reazione degli addetti alla sicurezza, che lo hanno stordito e disarmato grazie ad una bomboletta di spray al peperoncino. Prima dell'arresto, la visita in ospedale per una più che necessaria sedazione Prima ha infastidito con insistenti avances treall'esterno di un locale di, poi ha estratto uncon l'intenzione digli addetti alla sicurezza intervenuti in loro difesa. Protagonista della vicenda un 32enne di nazionalità marocchina, in evidenti precarie condizioni psicofisiche dovute all'assunzione di alcol. Sono da poco trascorse le due della notte tra mercoledì e giovedì, quando lo straniero arriva nelle vicinanze di un locale di via De' Benci. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il magrebino si era già reso protagonista di una serie di episodi ...