US Open – Belinda Bencic è la terza semifinalista del torneo | Donna Vekic si arrende in

(Di mercoledì 4 settembre 2019)è ladegli USfemminili 2019: la tennista svizzera trionfa suin due set Dopo Serena Williams ed Elina Svitolina, un’altra tennista stacca il pass per la semifinale degli USfemminili 2019. Confermando l’ottimo trend della stagione in corso che l’ha vista salire fino il 12ª posizione,è diventata ladello Slam americano. La tennista svizzera si è imposta su(numero 23 WTA) in 1 ora e 42 minuti di gioco, trionfando con il punteggio di 7-6 (7-5) / 6-3. In semifinaleaffronterà la vincente di Andreescu-Mertens. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USè ladelsiin due set SPORTFAIR.

