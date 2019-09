U&D | Giulia Cavaglià potrebbe tornare a corteggiare Raselli RUMORS

U&D : Giulia Salemi non avrebbe superato il provino come tronista : La nuova stagione televisiva sta per riaprire i battenti. In queste ultime ore, la pagina social ufficiale di Uomini e Donne sta svelando a poco a poco i nomi dei prossimi tronisti. E tra una conferma e l'altra, sembra che tra i grandi esclusi ci sia Giulia Salemi. In questi mesi erano circolati diversi rumors secondo i quali la modella italo-iraniana sarebbe stata in lizza per sedere sull'agognata poltrona rossa di Canale 5. Del resto, ...

Anticipazioni U&D - Trono Classico : Giulia è la prima protagonista della prossima stagione : Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi mai confermate, gli account ufficiali di Uomini e donne hanno diffuso il volto e il nome della prima tronista della stagione 2019-20. A sorpresa, non si tratta di una persona conosciuta agli appassionati del programma. La fortunata, che avrà la possibilità di cercare l'anima gemella nel dating show condotto da Maria De Filippi, è romana e si chiama Giulia. Non è giovanissima, a differenza di quanto ...

Giulia Cavaglià - ex U&D - prosegue la conoscenza con Pietro Zamas - Manuel con una mora : Sembrano lontanissimi i tempi in cui Giulia Cavaglià sceglieva Manuel Galiano nella puntata finale della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e Donne. La loro frequentazione è poi durata solo qualche settimana, anche se le ragioni della rottura-lampo ancora non sono chiare dato che, nell'intervista a Raffaella Mennoia, i due hanno dato una versione dei fatti diversa: lei ha confermato il tradimento di Manuel a Ibiza, mentre lui ha ...

Giulia Salemi e Marco Cartasegna - ex U&D - si starebbero frequentando (RUMORS) : Giulia Salemi ha da qualche mese interrotto la sua relazione con Francesco Monte. A voler chiudere la storia sembrerebbe essere stato proprio l'ex della Rodriguez, che però ha già ritrovato la serenità al fianco della bella Isabella De Candida. La fine di questa love story ha lasciato molti fan sconvolti e nessuno si aspettava questo epilogo. Il percorso dei due è stato infatti molto seguito all'interno del Grande Fratello Vip, ma purtroppo non ...

Giulia Salemi possibile tronista di U&D ma la mamma smentisce : 'Deve fare la conduttrice' : Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il popolare dating-show dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda dal prossimo lunedì 16 settembre. In queste ore non mancano certamente i rumors e le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i volti nuovi della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Secondo il settimanale "Chi", in studio potrebbe approdare la bellissima ...

Giulia Salemi è la nuova tronista di U&D. L’indiscrezione : Giulia Salemi sta uscendo da un periodo sentimentalmente poco roseo. Si è, infatti, da poco lasciata con Francesco Monte. Una separazione che l’influencer non aveva inizialmente preso molto bene ma che adesso è pronta a lasciarsi alle spalle. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia Salemi sarebbe finalmente intenzionata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Per trovare il ragazzo che sostituirà Francesco Monte, stando alle voci, ...

Giulia Salemi - è la nuova tronista di U&D. L’indiscrezione : Giulia Salemi sta uscendo da un periodo sentimentalmente poco roseo. Si è, infatti, da poco lasciata con Francesco Monte. Una separazione che l’influencer non aveva inizialmente preso molto bene ma che adesso è pronta a lasciarsi alle spalle. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia Salemi sarebbe finalmente intenzionata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Per trovare il ragazzo che sostituirà Francesco Monte, stando alle voci, ...

U&D - trono classico : Giulia Salemi potrebbe essere la nuova tronista : Giulia Salemi dopo la delusione ricevuta da Francesco Monte, sarebbe pronta a voltare pagina. Secondo le ultime voci dei rumors, la giovane italo-persiana avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi. La modella è stata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una relazione con il tarantino. Quando tutti pensavano che la liaison tra i due andasse a gonfie vele, è arrivata la rottura per mano di Francesco. Mentre ...

'Chi' anticipa : 'Giulia Salemi ha chiesto a Maria De Filippi di ritrovare l'amore a U&D' : Giulia Salemi sul trono di Uomini e Donne? Da meno di 24 ore, sono tante le notizie che stanno circolando in rete sul presunto arrivo dell'influencer sulla famosa poltrona rossa di Canale 5. Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 31 luglio, fa sapere che sarebbe stata la ragazza a chiedere aiuto a Maria De Filippi per trovare l'anima gemella: la conduttrice accontenterà la giovane di origini persiane, reduce dalla dolorosa rottura con ...

U&D - Giulia si dichiara certa del tradimento di Manuel : 'Una donna lo sente' : Venerdì 26 sul sito di Witty Tv sono state caricate le quattro interviste singole fatte ad Angela, Alessio, Giulia e Manuel per spiegare come mai siano finite le rispettive storie d'amore nate a Uomini e Donne. Raffaella Mennoia, redattrice del programma, aveva spiegato, tramite il suo profilo Instagram, che la decisione era nata a seguito delle tante voci che si sono susseguite sulle due relazioni d'amore finite. Il confronto tra la redattrice ...

Gossip U&D : secondo Giulia - Manuel avrebbe ricevuto un trattamento di favore dalla Mennoia : Per Witty tv, Raffaella Mennoia - autrice del programma Uomini e Donne - ha intervistato alcuni ex protagonisti fra cui l'ex coppia Giulia-Manuel. Tuttavia, proprio le interviste di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere i telespettatori di Uomini e donne, che si sono trovati spiazzati dalle diverse versioni dei fatti che i due ex protagonisti del trono classico hanno raccontato. Giulia ha lasciato intendere di essere stata ...

U&D - Giulia Cavaglià replica a Manuel Galiano : 'Ho la certezza che mi ha fatto le corna' : Continua la diatriba tra Giulia Cavaglià e l'ex fidanzato Manuel Galiano, entrambi protagonisti di due interviste rilasciate a Witty tv, atte a spiegare i motivi della loro rottura a due mesi dalla scelta a Uomini e donne. Le versioni contrastanti dei protagonisti, ha dato il via ad duro botta e risposta tra i due, con la Cavaglià che, nelle ultime ore, ha sbugiardato l'ex compagno, ribadendo nuovamente il fatto di essere sicura di essere stata ...

U&D - la verità di Manuel e la dura replica di Giulia Cavaglià : Finalmente è arrivata, in esclusiva su Witty Tv, l’intervista a Manuel Galliano, che ha raccontato la sua verità sulla storia con Giulia Cavaglià. E lei ha replicato infuriandosi. Sono una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’amore scoppiato all’interno dello studio, le prime foto di coppia fuori e poi il presunto tradimento a Ibiza ci hanno tenute col fiato sospeso in queste settimane. ...

U&D - Giulia sbotta contro Manuel dopo l'intervista : 'Le parole sono smentite dai fatti' : Le interviste pubblicate ieri 26 luglio su Witty Tv non hanno messo fine alle discussioni tra gli ex protagonisti di Uomini e donne, lasciatosi a poche settimane dalla scelta avvenuta lo scorso maggio. Al contrario, due di loro hanno dato l'avvio a nuovi botta e risposta, destinati a non esaurirsi in breve tempo. Protagonista di nuove dichiarazioni al vetriolo su Instagram è Giulia Cavaglià, che sembra non avere particolarmente gradito le parole ...