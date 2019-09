Rarissima tartaruga con due teste spunta dal nido | volontari la liberano in mare

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Durante un controllo dei nidi diCaretta caretta a Hilton Head Island, negli Stati Uniti, idell'organizzazione Sea Turtle Patrol si accorsero di un uovo morfologicamente diverso dagli altri; da lì è nata unaa due, che hanno deciso di chiaSquirt e Crush, come le due tartarughe di "Alla ricerca di Nemo". Il'hanno lasciata libera, per non interferire con la natura.

LIDAMUGNAI : RT @intoscana: #Maremma, Nausica è la giovane (e rarissima) tartaruga verde che è stata salvata nei giorni scorsi nel mare della Toscana ht… - ToscanaAmbiente : Specie rarissima nei nostri mari, è stata catturata accidentalmente da un pescatore. Adesso è affidata alle cure de… - twittingelenaa : RT @intoscana: #Maremma, Nausica è la giovane (e rarissima) tartaruga verde che è stata salvata nei giorni scorsi nel mare della Toscana ht… -