Governo - Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd. In mattinata l'incontro con Mattarella. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...

Versiliana 2019 - Appendino : “Favorevole all’accordo M5s-Pd e spero si formi un Governo con il presidente Conte” : “Sono favorevole all’accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria”. Lo ha detto la sindaca del Movimento 5 stelle di Torino, Chiara Appendino, dal palco della Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta (qui il programma degli incontri). “L’idea di andare alle elezioni – ha affermato Appendino nel suo intervento a Marina di Pietrasanta – e non mettere in sicurezza provvedimenti come il reddito di ...

Governo - vertice a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd e M5s. Delrio : ‘Inaccettabili ultimatum a Conte’ : “Negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i dieci punti sono diventati venti e si è si è detto “o questi o non si fa il Governo”. A me sembra un ultimatum ed è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al presidente del Consiglio”. A rivendicarlo il capogruppo Pd Graziano Delrio, entrando a Palazzo Chigi per un nuovo vertice tra le delegazioni dem e M5s, dopo le tensioni nel giorno delle consultazioni ...

Governo - Conte per più di un'ora da Mattarella : ora il vertice con M5s e Pd | Di Battista : ultimatum? Idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Conte a colloquio con Mattarella. Fonti parlamentari : potrebbe rinunciare al mandato di Governo : L’incontro M5S-Pd slittato alle 12. Dopo le tensioni delle ultime ore i dem pretendono che Di Maio ammorbidisca le sue posizioni

Governo in bilico. Conte da Mattarella - pronto anche a rinunciare. Slitta alle 12 il vertice Pd-M5s : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Governo - Conte al Quirinale : slitta alle 12 l'incontro su programma con Pd e M5S : “Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte è a colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto da Palazzo Chigi dopo le dieci ed è entrato al Quirinale poco dopo”.L’incontro sul programma a Palazzo Chigi programmato per le 9 e 30 tra le delegazioni di Pd, M5S e Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. Il premier incaricato, “irritato” per le ...

Governo Conte bis - Merlino : 'Siamo in una bolla - fibrillazione impossibile da digerire' : Lunedì 2 settembre alle ore 11 riparte l'appuntamento con la seguita trasmissione di La 7 L'aria che tira, dopo l'intermezzo rappresentato dall'edizione estiva del programma. Al timone ci sarà ancora una volta la giornalista Myrta Merlino che, nelle ultime ore, è stata ospite di In Onda, prodotto televisivo della stessa emittente. Nell'occasione ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista su ciò che sta accadendo dinnanzi alla ...