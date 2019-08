Lavoro - a luglio 18mila occupati in meno : primo calo dopo cinque mesi. Giù i dipendenti stabili. Disoccupazione risale al 9 - 9% : Battuta d’arresto per il mercato del Lavoro a luglio. dopo cinque mesi di crescita, a luglio secondo l’Istat l’occupazione ha registrato un “lieve calo” nel confronto mensile. Il numero delle persone che hanno un posto scende di 18mila unità rispetto a giugno: dopo quattro mesi di aumento diminuiscono di 46mila unità i lavoratori dipendenti, soprattutto quelli stabili (-44mila). Segno meno anche per gli occupati a termine ...

Luis Enrique - morta la figlia di 9 anni : «Ha combattuto per cinque intensi mesi» : L’ex c.t. della Spagna annuncia il decesso della figlia Xana: «Ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita»

I cinque mesi da incubo dell’hacker che difende i diritti umani : Amnesty International interviene a favore del programmatore svedese Ola Bini. Amico di Julian Assange è perseguitato dalla giustizia ecuadoriana ma senza prove

VIDEO Valentino Rossi torna in prima fila dopo cinque mesi : il Dottore scatenato nelle qualifiche del GP Gran Bretagna : Valentino Rossi è tornato in prima fila dopo cinque mesi dall’ultima volta, il Dottore scatterà dalla seconda posizione nel GP di Gran Bretagna e domani andrà a caccia del successo cercando di battagliare con Marc Marquez che partirà dalla pole position. Di seguito il VIDEO dei momenti salienti delle qualifiche a Silverstone. VIDEO MARC MARQUEZ IN POLE POSITION, Valentino Rossi torna IN prima fila: Clicca ...

USA - incendio divampa in un asilo : morti cinque bambini tra i 10 mesi e gli otto anni : un asilo di Erie, in Pennsylvania, è andato a fuoco ieri mattina mentre i bambini dormivano. Tra le vittime quattro fratellini, figli di una coppia impegnata al lavoro con i turni di notte.Continua a leggere

Elisa Isoardi : “Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo tutto. E portavo via dei piatti per pranzo” : In attesa di tornare su RaiUno con La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Di Più Tv. E l’occasione è stata buona anche per rispondere a quanti, nei giorni scorsi, le hanno fatto notare sui social di essere ingrassata, tanto che qualcuno era arrivato a ipotizzare una gravidanza. È la stessa Isoardi a spiegare come mai questo piccolo aumento di peso: “Come ho fatto a prendere cinque ...

La procura di Milano indagava da cinque mesi sulla trattativa fra la Lega e la Russia - scrivono diversi giornali : diversi giornali scrivono che la procura di Milano indagava già da cinque mesi sulla presunta trattativa per fare ottenere alla Lega fondi illeciti dalla Russia, argomento di una lunga inchiesta pubblicata ieri da BuzzFeed News. Secondo fonti investigative contattate da