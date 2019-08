Droga in casa | il trapper DrefGold a processo

Supermercato della Droga in casa : arrestati madre e figlio spacciatori : Roma – Sono stati sorpresi nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della loro abitazione di via San Benedetto del Tronto, a San Basilio, in possesso di alcune dosi di droga, ma quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno ispezionato il loro appartamento, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio “supermarket” della droga. A finire in manette con l’accusa di detenzione ai fini di ...

Cremona : nasconde oltre 300 grammi di Droga in casa - arrestato : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - nascondeva in casa 300 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina. Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un controllo a Cremona. Il giovane, un ultrà della Cremonese di ritorno da una partita della squadra, è stato fermato dai mi

Nascondeva Droga in stanza segreta - arrestato Casamonica già ai domiciliari : Roma – Sono andati a controllarlo nella sua abitazione di via Rolando Vignali, a Roma, dove si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e, approfondendo le verifiche, hanno scoperto un locale attiguo alla casa dove l’uomo Nascondeva centinaia di dosi di droga e denaro contante con la complicita’ della compagna convivente. E’ cosi’ che i Carabinieri della Stazione Roma Cinecitta’ hanno fatto ...

Controlli Polizia Modica : Droga in casa a Marina di Marza : Controlli del territorio della Polizia di Stato di Modica: droga in casa a Marina di Marza, arrestato u pluripregiudicato di 42 anni

Milano : rapina donna anziana a casa Drogandola - fermata : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – E’ stata fermata dalla polizia di Milano una cittadina serba di 47 anni che aveva drogato nella sua abitazione un’anziana, rubandole dei gioielli. Il fermo è avvenuto nella tarda serata di ieri.L'articolo Milano: rapina donna anziana a casa drogandola, fermata sembra essere il primo su CalcioWeb.

Torino - ucciso con un punteruolo di metallo in casa dopo una lite - forse per la Droga : Omicidio nella notte a Vistrorio, nel torinese. Roberto Moschini, aveva 57 anni, incensurato, è stato ucciso al termine di una violenta lite da un pregiudicato, Alberto Diatto. L'assassino l'ha ucciso con un punteruolo di metallo. Non si esclude il movente della droga: in casa della vittima sono state trovate sostanze stupefacenti e una serra artigianale.Continua a leggere

Positivo ad alcol e Droga travolge due ragazzini sulla porta di casa : uno muore - l'altro è gravissimo : Nel centro di Vittoria un pregiudicato alla guida di un Suv lanciato a forte velocità trancia le gambe dei due cuginetti di 11 e 12 anni. Arrestato per omicidio stradale aggravato. I due passeggeri che sono andati alla polizia per testimoniare dopo essere scappati in un primo...

Trovati in casa con Droga e soldi - arrestate due persone e denunciata una terza : Roma – Un effetto domino ha permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese di arrestare due giovani romani, di 24 e 18 anni, con precedenti, e denunciare a piede libero un 17enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno anche sequestrato quasi 3 kg di droga e 5.300 euro in contanti, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento. Ieri pomeriggio, i ...