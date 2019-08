Fonte : repubblica

(Di martedì 20 agosto 2019) La struttura ha denunciato il furto di un caimano di un metro e mezzo, ma c'è il dubbio che sia stato già ucciso. I carabinieri: "È nato in cattività, difficile possa sopravvivere". L'ironia sui social per il sindaco è "segno che non c'è paura". L'ennesima prova della...

TgrSardegna : ??E' caccia al caimano scomparso da un piccolo circo nelle campagne di #Orosei - #Nuoro . Forse rubato, forse fuggit… - MediasetTgcom24 : Caccia a coccodrillo sparito da circo nel Nuorese #Orosei - MartaDj1 : RT @repubblica: Orosei, caccia al coccodrillo fuggito dal circo [news aggiornata alle 13:50] -