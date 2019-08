Udinese | ufficiale una cessione | Scuffet va allo Spezia

Calciomercato Udinese - ufficiale : ceduto Machis al Granada : Calciomercato Udinese , operazione in uscita per i friulani, che annunciano la cessione di Darwin Machis al Granada . Ecco il comunicato del club bianconero direttamente dal sito ufficiale . “ Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo Darwin Machis al Granada Cf. L’attaccante venezuelano, reduce dalla Copa America disputata con la sua nazionale, ritorna nel club andaluso da cui era stato prelevato un anno ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : Nestorovski è un nuovo calciatore bianconero : L’accordo era già stato raggiunto, adesso c’è anche l’ufficialità: Ilija Nestorovski è un nuovo calciatore dell’ Udinese . Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale bianconero . “L’ Udinese Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Ilija Nestorovski , classe 1990, 182 cm di altezza, nato il 12 marzo a Prilep in Macedonia. Per lui tre anni di contratto con opzione per il ...

Calciomercato Udinese - Becao ufficiale : arriva dal Bahia : L’Udinese ha annunciato l’acquisto dal Bahia di Rodrigo Becao, difensore classe ’96 reduce da un’annata in prestito al CSKA Mosca.“powered by Goal”Nuovo rinforzo per l’Udinese. Alla corte di Igor Tudor, come annunciato dal club friulano sul proprio sito, arriva il difensore brasiliano Rodrigo Becao.“Udinese Calcio comunica di essersi garantita le prestazioni sportive del difensore brasiliano Rodrigo Becão. ...