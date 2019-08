Costretti ad emigrare per fare i presidi Serve alla scuola?

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Decidere se partire, lasciare famiglie o rinunciare. Il dilemma di queste ore per moltissimi vincitori del concorso a preside. Per la prima volta, ultima eredità negativa per ladei governi Renzi-Gentiloni, la scelta dovrà essere fatta su tutto il territorio nazionale. Se non avete dimenticato i drammi messi in moto dall’algoritmo per l’assegnazione delle cattedre qualche anno fa, con persone deportate da sud a nord per lavorare, non andate lontano su quel che sta accadendo nelle case di chi in pochi giorni dovràquesta scelta.Eh si, perché con moltissime difficoltà e controversie, ricorsi, sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, il concorso per dirigenti scolastici, infine, ha prodotto una graduatoria, pubblicata qualche giorno fa. Ma, soltanto a cose fatte gli aspiranti-vincitori hanno saputo le disponibilità nelle ...

VerniereDi : @DavideGiac ho 61 anni e i giovani del sud da che mi ricordo sono sempre stati costretti ad emigrare verso il nord:… - BiasiMonica : @Chuto_o_balde @EAsinelli @ItalianoeRomano ... per i giovani laureati che sono costretti LORO ad emigrare, di polit… - GiovanniCiocca : Il leader Cgil: 'Salvini vuole parlare di tutto tranne che dei temi del suo ministero, ad esempio in Italia sono pi… -