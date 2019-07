Papa:"Prostituzione,malattia umanità"

"Ogni forma diè riduzione in schiavitù, atto criminale, vizio schifoso(..),ferita alla coscienza collettiva.E'patologica la mentalità per cui una donna va sfruttata, merce da usare e gettare.E'unadell'".E'la prefazione delal libro "Donne crocifisse. La vergogna della tratta raccontata dalla strada", di don Aldo Buonaiuto(Comunità Giovanni XXIII) Nel testo inedito,che Repubblica anticipa,si dice che "liberare queste povere schiave è gesto di misericordia, dovere per gli uomini di buona volontà".(Di lunedì 29 luglio 2019)