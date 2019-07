Le coppie lampo | allarme 30 anni

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Sogni e obiettiviValoriStile di vitaFamiglia e amiciAutostimaVita sessualePrincipiIl tipo di relazione che desiderateLa vostra esigenza di comunicazioneSicurezza finanziariaIl cammin di nostra vita è storicamente punteggiato da pietre miliari che dapropongono un tradizionale percorso pronto a indicarti a che punto dovresti stare e a che punto invece sei. Alla soglia dei trent’con una duratura relazione alle spalle, la cui scintilla erotica ormai è la stessa che si propaga strusciando un ciocco di legna fresca ad un fiammifero bagnato, si è pronti per fare il grande passo, l’attesa mossa, procedere lungo quell’elenco puntato scritto prima dell’attentato al duca Francesco Ferdinando, e convolare a nozze: prendersi le proprie responsabilità affittando il giardino di una villa stile liberty e spedendo inviti, scritti a mano, per il giorno più importante della vita non si ...