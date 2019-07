Così salvare vite diventa reato La deputata M5S Sarli annuncia voto contro

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Parlo a titolo personale perchéin dissenso sul provvedimento”. Così ladel M5s Dorianahato ilcontrario al decreto sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra, alcuni alzandosi in piedi e applaudendola a lungo a fine intervento.ha ricordato di aver presentato emendamenti, ma sono stati respinti, e ha sottolineato che il decreto “non ha carattere di urgenza e necessità” e non si concilia con il rispetto delle convenzioni internazionali. E ha concluso: “Il ministro dell’Interno vada a sedersi ai tavoli di concertazione europea. Lì deve fare la voce forte, non con la gente in mare”.Ovazione in aula, da parte delle opposizioni, allam5s. Il decreto, ha aggiunto, “si inventa una ...

