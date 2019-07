Dylan per sempre

Fonte : vanityfair

(Di martedì 23 luglio 2019) Luke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryQuesto articolo è pubblicato sul numero 30 di «Vanity Fair», in edicola fino al 31 luglio 2019. L’arrivo di Beverly Hills 90210 in Italia nel 1992 marcò l’inizio di una lunga stagione di pomiciate con cuscini. Avevo dodici anni e tutti i giovedì dopo la puntata della settimana scappavo in camera da letto, chiudevo gli occhi e sovrapponevo la mascella scolpita diMcKay agli spigoli del mio cuscino sognando di essere Brenda. La prima volta che Perry apparve come– con la sua maglietta arrotolata, la moto, le sopracciglia ironiche, il bagliore degli occhi un po’ saggi, un po’ paraculi, il ciuffo ribelle, l’attitudine fumantina – le vite di centinaia di migliaia di ragazzine di tutto il mondo cambiarono per. Chi era questo uomo che viveva all’incrocio tra vulnerabilità e virilità, tra rabbia giovane e ...

seemeinvcrown : Dylan Sprouse ha detto che farà di tutto per prendere il ruolo della Torcia Umana - ELEMENTARYLENNY : If you had a million dollars to buy a gift for a friend, what would you buy? — Comprerei — rifornimento di birra a… - diego_minin : - Jo: “Io ti avevo detto addio” - Dylan: “Ma io no, solo arrivederci. Bisogna essere in due per lasciarsi, come bis… -