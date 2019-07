Oggi ci sono le elezioni in Ucraina

Tour de France – Nibali in ripresa : “sono stato molto male - Oggi era giusto tentare la fuga ma…” : Lo Squalo dello Stretto ha parlato dopo la quattordicesima tappa, caratterizzata da una sua fuga interrotta a 23 km dal traguardo Primi segnali di ripresa per Vincenzo Nibali, apparso propositivo nel corso della quattordicesima tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain-Merida è stato protagonista di una fuga, esauritasi poi a 23 km dal traguardo piazzato sul Tourmalet. Lapresse Buone comunque le sensazioni per lo Squalo dello ...

Oggi è venerdì - ecco qui Vodafone Happy Friday : ci sono ben 4 regali in questa occasione : Oggi è venerdì, 19 luglio 2019, e questo vuol dire che ci sono dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno. L'articolo Oggi è venerdì, ecco qui Vodafone Happy Friday: ci sono ben 4 regali in questa occasione proviene da TuttoAndroid.

Erp - Palumbo-Trombetti : sono emerse criticità su assegnazione allOggi : Roma – “Scorrimento delle graduatorie poco aggiornato. Mancanza in un censimento chiaro sugli alloggi liberi che potrebbero essere assegnati e su quelli occupati. Problemi di manutenzione nei vari appartamenti e criteri di accesso al bando poco aggiornati alla reale situazione reddituale dei richiedenti. Queste le criticita’ della situazione degli alloggi Erp a Roma e della loro gestione, come e’ emerso questa mattina nel ...

Andrea Camilleri morto Oggi a Roma. Aveva 93 anni : «Le condizioni si sono aggravate nelle ultime ore» : Andrea Camilleri è morto oggi alle 8.20 del mattino all'Ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato dallo scorso giugno in seguito a una crisi respiratoria. Lo ha comunicato la...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio : “Sono il Luca dell’hotel Metropol con Savoini” : cancelliere della serenissima gran lOggia - lavora per banche estere : Milano Conte: “Alla cena Savoini invitato dall’uomo di Salvini” Lo scandalo – Palazzo Chigi: la presenza dell’ex portavoce (indagato) alla serata con Putin sollecitata da Claudio D’Amico, consigliere del vicepremier di Luca De Carolis e Davide Milosa Levategli i social di Marco Travaglio Mentre Salvini, Savoini e i leghisti tutti sono in piena sindrome da accerchiamento, temendo – e ne hanno di che – cimici, trojan, spie, ...

Cinque persone sono state ferite Oggi durante la corsa dei tori a Pamplona : oggi, Cinque persone sono state ferite mentre partecipavano alla corsa dei tori di Pamplona, nel nord della Spagna. La Croce Rossa ha detto che due persone si sono ferite alle braccia dopo essere cadute, altre due hanno contusioni alla testa

Juve - MOggi : 'Non ci sono dubbi che de Ligt sarà il rinforzo per il reparto difensivo' : Luciano Moggi, ex direttore generale bianconero, ha trattato nel suo editoriale per Libero il mercato in entrata ed in uscita della Juventus. In primo luogo l'ex dirigente ha preso in esame l'affare Matthijs de Ligt ancora in corso: la mancata conclusione è dovuta alle richieste esorbitanti dell'Ajax, società detentrice del cartellino del centrale difensivo. Gli olandesi pretenderebbero 75 milioni di euro, ma l'opinionista è sicuro che la ...

“Oggi sono 44” : Martina Colombari li festeggia ‘così’. E non ce n’è per nessuna : Buon compleanno Martina Colombari! “Oggi sono 44 ed io celebro la vita!”, scrive la ex Miss Italia su Instagram per festeggiarsi e regala ai fan una foto in cui c’è tutta la sua bellezza (e grazie, classe, perfetta forma fisica… insomma perfezione). Martina Colombari è una 44enne da far girar la testa, signori. È raggiante, sorridente e in una forma smagliante che fa invidia alle sue colleghe più giovani. E ovviamente ha fatto il pieno di like e ...

Claudia Nainggolan shock - la moglie del calciatore : “sono malata - Oggi inizio la chemio” : Una notizia shock che sconvolge il mondo del calcio ed i tifosi dell’Inter, la moglie di Nainggolan, Claudia ha comunicato ufficialmente di essere malata, la confessione è arrivata attraverso i canali social. “E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo, è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ...

Maltempo Pescara : ieri “in meno di un’ora sono caduti 120 mm di piOggia” : “Abbiamo vissuto momenti drammatici. In meno di un’ora sono caduti 120 mm di pioggia. Una cosa mai vista, ma soprattutto mai vista una grandine come palle da baseball. Fra grandine e pioggia i danni sono stati davvero grandi, e hanno riguardato anche l’ospedale e il Tribunale, oltre ad edifici pubblici e privati“: lo ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, riferendosi alla violenta grandinata e al nubifragio di ...

Le offerte online di Oggi sono top : Huawei P30 Lite - ASUS ZenFone 5Z - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : C'è un'ondata di offerte su smartphone Android: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri L'articolo Le offerte online di oggi sono top: Huawei P30 Lite, ASUS ZenFone 5Z, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Italia Campione del mondo - sono passati 13 anni : cosa fanno Oggi gli azzurri del 2006 : sono passati 13 anni da quella magica notte con il cielo azzurro sopra Berlino: vediamo cosa fanno oggi gli eroi che...

Marotta : «Oggi escludo Icardi alla Juve - non ci sono le minime condizioni» : Marotta protagonista anche nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter. Marotta ha risposto alla domanda su Icardi alla Juventus Al momento lo escludo perché non ci sono le minime condizioni. Bisogna trovare una società che possa soddisfare le esigenze del calciatore, prioritarie a tutto resto. Ma al momento della Juventus neanche l’ombra. Sulla scelta di escludere Nainggolan e ...

Le Colline del Prosecco da Oggi sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO : “Le Colline del Prosecco” di Conegliano e Valdobbiadene “da oggi sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Grazie alla loro bellezza paesaggistica, culturale, agricola unica e al gran lavoro promozionale di squadra del sistema-Paese“: lo ha reso noto il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. “Le splendide Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono da oggi il 55° sito italiano ...