Soverato | bimbo tedesco smarrito in spiaggia | ritrovato grazie a team con cani da

Fonte : repubblica

(Di sabato 20 luglio 2019) Il piccolo è statoa centinaia di metri dai genitori, in lacrime e sotto shock. Dopo il lieto fine il primo cittadino Ernesto Lecci esalta gli "angeli custodi" dell'estate: "Ho dato avvio da tre anni al servizio di salvataggio incon i. Siamo pochissimi...

