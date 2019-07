Inghilterra | donna curata per errore per un cancro | non era malata

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) La malasanità non è un’esclusiva italiana: ogni paese del mondo, anche quello più evoluto e con la migliore assistenza sanitaria, offre spunti drammatici e a volte incredibili come questo episodio avvenuto in, uno dei paesi considerati più evoluti per quanto garantisce negli ospedali, precisamente a Stoke-on-Trent: unadi 28 anni è stata sottoposta a chemio, mastectomia e più interventi chirurgici senza avere mai avuto il. Una diagnosi sbagliata. Una madre di famiglia si vede diagnosticato un tumore maligno al seno La vittima dell’episodio è una giovanedi 28 anni, Sarah Boyle, madre di due bambini ancora in tenerissima età. Durante la seconda gravidanza lacomincia ad avvertire alcuni disturbi, che in un primo momento vengono ricondotti al parto imminente. I disturbi proseguono anche dopo la nascita del piccolo Louis e il medico personale indirizza ...

oceanvluke : - l’ammirazione per Hitler (la coppia lo incontrerà nel 37). Tutto questo portò alla abdicazione di Edoardo, che no… - ElvioVDeMatteis : @Ilconservator ma del resto fuori dall'UK la gente non capisce come dopo la #Thatcher i Labour abbiano regnato ×12a… - maxschiavini : RT @Mimosa13Me: “Un uomo barbuto alto due metri” con la parola “signora”. Il medico è stato licenziato dal ruolo. Solidarietà a questo pove… -