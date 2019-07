Convalidato l' arresto dell' uomo che ha investito e ucciso i due cuginetti di Vittoria

Cuginetti travolti a Vittoria - resta in carcere il killer di Alessio e Simone : arresto Convalidato : Rosario Greco, il 37enne che a bordo del suo suv ha falciato i due Cuginetti di 11 anni, Alessio e Simone, uccidendoli, resterà in carcere. L'uomo è accusato di duplice omicidio stradale aggravato perché sotto effetto di alcool e droga, omissione di soccorso e porto d'armi atte a offendere. Intanto, sta tornando a Vittoria la salma di Simone, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.Continua a leggere

Sea Watch - l'ex magistrato Di Pietro : 'Arresto Carola andava Convalidato' : Antonio Di Pietro, prima di diventare politico con il partito de l'Italia dei Valori, ha anche e soprattutto un passato da magistrato. Le cronache italiane lo hanno conosciuto per essere stato in prima linea nell'inchiesta Mani Pulite. Le sue posizioni ideologiche rivelate nel tempo non possono certo essere considerate simili a quelle di Matteo Salvini e della Lega, ma le esternazioni fatte riguardo alla revoca della misura cautelare nei ...

Il gip non ha Convalidato l'arresto di Carola Rackete - la comandante è libera : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere agito "all'adempimento di un dovere", quello di salvare vite umane in mare. Viene dunque meno la misura degli arresti domiciliari deciso dalla ...

Marco Carta : arresto non Convalidato e misure cautelari non applicate : I social si sono scatenati ieri, sabato 1 giugno, dopo la diffusione dell'inaspettata notizia dell'arresto del celebre cantante e vincitore di Amici e Sanremo, Marco Carta. Il noto personaggio dello spettacolo è stato, infatti, sorpreso ieri sera, venerdì 31 maggio, a rubare ben sei magliette per un totale di circa 1200 euro nei grandi magazzini di Milano, la Rinascente. Marco, in compagnia di una donna di 53 anni, si sarebbe allontanato dal ...

Marco Carta - arresto non Convalidato/ Ma resta indagato per furto : "Io non rubo" : Marco Carta, arresto non convalidato ma resta indagato per furto. Lui si difende su Instagram: 'Io non rubo'. La prossima udienza a settembre.