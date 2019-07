Calciomercato Fiorentina | Montella | “Sono tranquillo | Commisso parlerà con Chiesa”

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Vincenzo, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del: “Fino a prova contraria Chiesa è della”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico dellaVincenzoè intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte.ICC, il pronostico di-Chivas Guadalajara“Sono. So che ci sono persone preparate che lavorano alla nostra squadra. Chiesa? Io devo sentire ancora una presa di posizione da parte sua o del suo entourage. Ora, non so se qualcuno ha altre informazioni ma fino a prova contraria Chiesa è un calciatore della. Non ci sono problemi. L’arrivo di? Il Presidente vorrà stare vicino alla squadra. Ci sarà anche Federico e sicuramente glicosì come farà con ...

