Inter e Milan | Milano a due velocità | Antonio Conte sorride | Giampaolo aspetta

Clamoroso Inter - Icardi lascia il ritiro e torna a Milano : Icardi-Inter: la svolta Lugano, l’attaccante dell’Inter Icardi di comune accordo con la società, ha lasciato il ritiro e non parteciperà alla tourneé dell’Inter, ema continuerà ad allenarsi alla Pinetina, seguito da un preparatore messo a disposizione dalla società. Lo riporta tuttomercatoweb Leggi anche Dove vedere Napoli – Benevento streaming e tv, amichevole – VIDEO Potrebbe Interessare anche Kostas ...

Come sarà il nuovo San Siro secondo Milan e Inter : Il masterplan del nuovo stadio di San Siro è arrivato, avrà 60 mila posti a sedere e prevede investimenti privati per 1,2 miliardi. È quanto si legge in una nota congiunta delle società Milan e Inter che hanno presentato oggi all'Amministrazione Comunale di Milano il "Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" del nuovo Stadio per Milano e del distretto multifunzionale correlato. La domanda presentata alle Istituzioni è il primo ...

Atalanta a San Siro - Masiello : “Grati ad Inter e Milan - siamo contenti” : “siamo contenti di poter giocare la Champions vicino a casa: ci facilita le cose anche dal punto di vista organizzativo“. Queste le parole del difensore dell’Atalanta Andrea Masiello direttamente dal ritiro degli orobici. “siamo grati all’Inter e al Milan per l’opportunità – prosegue – per noi essere così vicini è importante pure per il recupero post partite. Le reazioni dei tifosi delle due ...

Percassi ringrazia Inter e Milan : «Onoreremo al meglio l’opportunità» : «Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio le società calcistiche di Milano F.C. Internazionale e A.C. Milan e le loro Proprietà per la prestigiosa opportunità concessaci». L’Atalanta pubblica sul proprio sito ufficiale il ringraziamento per la concessione dello stadio di San Siro di Milano per le gare casalinghe di Champions League, […] L'articolo Percassi ringrazia Inter e Milan: «Onoreremo al ...

Calciomercato Inter - Barella è arrivato a Milano : Barella è appena arrivato a Milano. Questa la notizia che conferma l’acquisto del centrocampista da parte dell’Inter. Domani le visite mediche e la successiva ufficialità. Accordo tra Cagliari e i nerazzurri per 45 milioni di euro più bonus, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, come confermato a Sky, ha anche ‘rifiutato’ un supplemento di vacanza, a lui dovuto visto che è stato ...

Atalanta al Meazza per le gare Interne di Champions League? C’è il via libera del Milan : L’Atalanta potrà giocare al Meazza le partite di casa della prossima Champions League: c’è il via libera del Milan C’è finalmente il via libera del Milan: l’Atalanta potrà giocare le gare interne della prossima Champions League al Meazza. “Confermiamo di accogliere la richiesta dell’Atalanta di poter disputare gli incontri casalinghi della prossima Champions League allo stadio di San Siro. La nostra ...

Atalanta - dopo il sì dell’Inter arriva quello del Milan : la Champions a San Siro : arriva anche il sì del Milan per consentire all’Atalanta di giocare a San Siro le gare di Champions della prossima stagione. dopo il benestare dell’Inter, arriva anche quello dei rossoneri. Con l’ok delle due squadre di casa, l’Atalanta potrà programmare la stagione aspettando che il nuovo stadio in costruzione a Bergamo possa essere accreditato per l’Uefa. Atalanta a San Siro, la pesante risposta della curva ...

Dani Alves all’Inter - si tratta : nei prossimi giorni incontro a Milano : Gli agenti dello svincolato Dani Alves sono attesi a Milano, dove andrà in scena una riunione con l’Inter. In corsa c’è anche il Manchester City.“powered by Goal”Dani Alves all’Inter non è soltanto una suggestione di mercato: è, anzi, un’opzione più che concreta per la formazione di Antonio Conte, che aspetta notizie sui fronti Barella, Dzeko e Lukaku e, intanto, prova a mettere a segno anche il colpaccio a parametro ...

Lega - indagine a tempo record della procura di Milano sul gossip russo : "Corruzione Internazionale : Non perde tempo, la procura di Milano, la quale trasforma quello che con una definizione perfetta Maria Elisabetta Casellati ha definito al Senato "pettegolezzo giornalistico" in un'indagine contro la Lega di Matteo Salvini. Si parla della vicenda dei presunti finanziamenti russi sollevata da Buzzfe

Fondi russi alla Lega - la procura di Milano indaga per corruzione Internazionale : Sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega la procura di Milano indaga per corruzione internazionale. Il fascicolo era stato aperto già negli scorsi mesi, dopo la pubblicazione dell'inchiesta dell'Espresso a febbraio. Intanto il Pd chiede di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per approFondire la vicenda.

Calcio : Sala - ‘avviare dialogo con Milan e Inter’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Con le società di Calcio Milan e Inter “va avviato un dialogo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per i 40 anni dalla morte di Giorgio Ambrosoli, a Milano. Anche perché, dice, di fronte alla loro proposta sul nuovo stadio di Milano che dovrebbe sostituire San Siro, “è difficile che io mi possa girare dall’altra parte”. A chi gli ...

"Fondi russi alla Lega" : la procura di Milano indaga per "corruzione Internazionale" | Salvini : "Accuse false - siamo scomodi" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

Milan e Inter - perché il nuovo stadio è un progetto contro i tifosi : meno posti - prezzi alle stelle : Inter e Milan non avevano ancora finito di far timbrare le carte all' ufficio protocollo del Comune di Milano, che mezzo arco costituzionale affidava alle agenzie lamentele varie sulla costruzione del nuovo stadio. Il quale sarà una mezza fregatura per i tifosi. Intanto perché nel "vecchio" San Siro

Crosetti : “Bellissimo il nuovo stadio di Milan e Inter - peccato che manchino le squadre” : Lapidario e ficcante come sempre Maurizio Crosetti nel suo brevissimo commento su Repubblica riguardo alla questione nuovo stadio di Milano. I due club hanno appena presentato il nuovo progetto al Comune, un progetto che presuppone di abbattere l’impianto più bello d’Italia e che conferma la distanza tra Milano e il resto della penisola. Mentre Roma è impantanata, Napoli si è mossa solo con i soldi delle Universiadi Milan e Inter ...