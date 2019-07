Fusilli freschi con zucca e pancetta gratinati al forno

cosacucino.myblog

(Di venerdì 12 luglio 2019)conalINGREDIENTI Per 500 gr di pasta 350/400 gr350 gr besciamella (puoi farla o tu o mettere quella già fatta) Un mestolo di salsa di pomodoro già cotto Scamorza o provola Prosciutto a cubettia cubetti Pecorino romano grattuggiato Olio evo q.b. 1 spicchio d’aglio Sale q.b. Prezzemolo q.b. PREPARAZIONE Innanzitutto pulisci lae poi mettila in una pentola con un po d’olio e spicchio d’aglio..Rosola il tutto un paio di minuti e dopo aggiungi un Po d’acqua e sale e prezzemolo. Lascia cuocere lafinché l’acqua non si sarà assorbita e lanon risulterà cotta. A questo punto togli dal fuoco e prepara la besciamella.Nel frattempo metti la pentola con acqua a bollire che poi ti servirà per la pasta. Con un minipimer riduci lain crema ed aggiungi il mestolo di salsa di ...

