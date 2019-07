Tridico | Con Dl Dignità meno contratti di lavoro a termine | più indeterminato

Pensioni - Tridico (Inps) : ‘Sistema completamente sostenibile - risparmi con Quota100’ : Nessun problema per quanto riguarda i conti pubblici sul fronte previdenziale, il sistema è sostenibile e quindi il governo gialloverde potrà continuare il suo percorso di riforma delle Pensioni in direzione di una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro avviato in particolare con la Quota 100 per la quale quest’anno si risparmierà circa un miliardo secondo le previsioni dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale. Pensioni, Tridico: il ...

Rdc : Tridico - '1 - 3 mln domande - in linea con previsioni' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Abbiamo completato le analisi sul mese di maggio e abbiamo ricevuto [...]

Caporalato - il presidente dell’Inps Tridico : “Droni e task force con forze dell’ordine” : Per contrastare il Caporalato in agricoltura “propongo la creazione di una task force di ispettori Inps che collaborino con forze dell’ordine e magistratura” ma anche “un utilizzo maggiore di strumenti tecnologici per fare controlli più precisi su appezzamenti e loro redditività”. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera specificando che “la situazione è drammatica” e che il ...

Tridico : "Task force contro caporalato" : 16.09 La situazione del caporalato in agricoltura è "drammatica", ed è anche un problema di "criminalità organizzata". E' l'allarme del presidente dell'Inps, Tridico, in audizione alla Camera. Per questo Tridico propone "la creazione di una task force di ispettori Inps che collaborino con forze dell'ordine e magistratura", ma anche un "controllo degli appezzamenti terreni attraverso i droni". Nel biennio 2016-2018 sono stati accertati ben ...