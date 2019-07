Spal | sequestrata una parte dello Stadio Mazza | bloccata la campagna abbonamenti

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il sequestro di'Paolo' di Ferrara e la momentanea sospensione dellaper il prossimo campionato stanno facendo vivere i tifosilini e la città estense in una situazione piena di dubbi e timori. Il punto della situazione Dopo due anni dal suo ritorno in serie A lasi aspettava un'estate e una stagione da vivere nella massima tranquillità e nessuno a Ferrara avrebbe mai pensato a quel che invece è accaduto negli ultimi giorni, ovvero il sequestro di buona'Paolo' per presunte irregolarità nelle procedure di collaudo e nel rispetto delle norme antisismiche correlate ai recenti lavori di ampliamento. L'indagine è giunta come una doccia gelata per i tifosi, seguita peraltro da un comunicato ufficiale della società sportiva con il quale si informa che viene momentaneamente sospesa la. Ma cosa ...

