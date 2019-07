romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – “Quando si lavora insieme, per un unico scopo, si raggiungono risultati importanti. La collaborazione tra il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la sindaca Raggi, la prefetta Pantalone e il presidente della Regione Zingaretti ha portato a una road map per uscire dall’rifiuti. Questo piano accoglie il prezioso impegno da parte deidi Viterbo, Frosinone e Latina di stoccare materia presso i propri impianti. Un segnale importante per ribadire che il bene dei cittadini e le loro legittime richieste di questi giorni sono la priorita’ di tutti gli attori coinvolti. Sappiamo bene il risultato non sara’ immediato ma con pazienza lavoreremo tutti, cittadini compresi, affinche’ la Capitale d’Italia ritorni alla normalita’”. La nota e’ dei portavoce M5S delle commissioni Ambiente di Camera e ...

romadailynews : M5S: ringraziamo Comuni e Istituzioni per aiuto in #emergenza: #Roma – “Quando si lavora… - stefaniabenemio : RT @ausoloda: @a_meluzzi Ringraziamo il M5S, in particolare la @Eli_Trenta @DaniloToninelli #Tria e @GiuseppeConteIT Grazie per la promessa… - a_meluzzi : RT @ausoloda: @a_meluzzi Ringraziamo il M5S, in particolare la @Eli_Trenta @DaniloToninelli #Tria e @GiuseppeConteIT Grazie per la promessa… -