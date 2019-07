I fan di Bitter Sweet sono infuriati | Canale 5 continua a tagliare le scene clou | anche

optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Scoppia la polemica sui social dopo la puntata diche ha dato il via a questa settimana complicata. Una serie di tagli e cuci fatti male hanno messo in subbuglio i fan della serie turca con Ozge Gurel che oggi siritrovati davanti ad un vero scempio. La prima puntata della settimana era tanto attesa per via del ritorno dei due protagonisti in tv ma, soprattutto, per il loro bacio ma tutto è svanito quando tutto è stato tagliato via da5.In particolare, il primo boato è arrivato quando i due protagonisti siritrovati sotto un cielo stellato, a bordo piscina, per il loro primo bacio. Nella puntata andata in onda oggi su5, quel momento è durato solo pochi secondi e l'inquadratura è subito passata poi sulla piscina e sul mattino dopo quando Nazli e Ferit siritrovati sul divano dove hanno passato la notte.Ecco il video del momento tagliato ...

