Addio a Cameron Boyce | morto a 20 anni la star di Disney Channel

(Di domenica 7 luglio 2019) L’attore dellafactorya soli 20a causa di una malattia per la quale era in cura. Lo ha reso noto la famiglia.aveva recitato in Descendants 3 e nel programma televisivo Jessie. “Con profondo dolore informiamo che stamani abbiamo perduto. Ènel sonno a causa di un attacco della malattia per cui era in cura”, ha detto un portavoce della famiglia. Il giovane attore si era dedicato negli ultimi ad attività benefiche. La Fondazione da lui creata aveva raccolto più di 30.000 dollari per la costruzione di pozzi nello Swaziland, in Africa. Nel marzo scorso era stato il presentatore del Premio Biden per il coraggio, istituito dall’ex vice di Obama. Aveva esordito sullo schermo nel 2008 con l’horror “Riflessi di paura” e duedopo era stato protagonista con Adam Sandler di “Un weekend ...

