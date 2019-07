Pressione delle tasse sui contribuenti onesti al 48 per cento

DePressione - il dramma sociale che si tende ad ignorare : in Italia il 40% delle persone colpite non si cura : Una patologia infida e molto spesso ignorata è la Depressione, si può nascondere dietro cattive situazioni familiari o economiche, ma il senso di inadeguatezza scavalca fasce di età e ceto sociale. E’ stato calcolato che ruba 14 giorni al mese in termini di benessere psicologico, ed oltre una settimana invece per le cattive condizioni fisiche a cui si correla. La Depressione secondo le statiche è in lieve calo in Italia negli ultimi 10 ...