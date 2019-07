Il sindaco contro l’odio

Lucchese - tifosi in corteo dopo il fallimento : incontro con il sindaco per il futuro : Prima un corteo di circa 400 persone per le vie della città, poi un incontro con il sindaco sul futuro. E’ quanto successo dopo il fallimento della Lucchese. Il corte ha sfilato fino a Palazzo Santini dove era in corso un consiglio comunale. Qui, il sindaco ha invitato una delegazione ad ascoltare un suo intervento riguardante il futuro della Lucchese. “Faremo tutto quello che si può per far ripartire da subito il calcio a ...

Dopo la controriforma dei musei. Parla il sindaco di Firenze Dario Nardella : Roma. La riforma dei musei (via riorganizzazione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 giugno) – anche detta, dai critici, “controriforma” rispetto a quella varata durante la precedente gestione Franceschini – non ha riscosso successo né sui territori né nel mondo dell’arte. Anzi. C’è ch

Liam Gallagher contro Sadiq Khan sulla criminalità di Londra - il sindaco : “Colpa del governo” : Dalle parole pronunciate da Liam Gallagher contro Sadiq Khan, sindaco di Londra, emerge il risentimento di un padre verso un'autorità che non mette in sicurezza i propri cittadini, con la paura che i crimini che colpiscono la capitale britannica possano un giorno toccare i suoi figli. L'ex Oasis, infatti, nel corso di un'intervista rilasciata al programma BBC Breakfast, ha manifestato la sua preoccupazione circa i delitti che avvengono a ...

Corsa a 2 per Downing Street - sarà Johnson contro Hunt. L’ex sindaco di Londra favorito : Boris Johnson contro Jeremy Hunt: sara' questo il testa a testa per la successione a Theresa May come leader Tory e prossimo primo ministro britannico affidato al ballottaggio finale fra gli iscritti del partito di governo: lo ha stabilito il quinto e ultimo scrutinio preliminare fra i 313 deputati conservatori. Johnson ha ottenuto 160 voti, confermandosi primo, mentre Hunt si e' issato a 77. Eliminato invece Michael Gove, fermatosi a 75. ...

Londra - il sindaco Sadiq Khan contro Trump : «I tuoi valori sono in contrasto con i nostri» : A Buckingham Palace, Donald Trump, in visita di stato a Londra, è stato accolto con un tappeto rosso. Ma c’è qualcuno che, invece, proprio non vuole saperne di riservare alcun onore al presidente degli Stati Uniti: è il laburista Sadiq Khan, primo sindaco di una capitale europea figlio di immigrati musulmani. Il primo cittadino di Londra si è rivolto direttamente a Donald Trump, con un video pubblicato da Elle Uk. «Presidente Trump, se stai ...

Trump a Londra : incontro con la Regina Elisabetta. Critiche alla Cnn e al sindaco di Londra : «Un perdente» : Appena sceso dall’aereo, il presidente Usa ha attaccato Sadiq Kahn, che aveva criticato lo sfarzo tributato alla sua visita. «Mi ricorda il sindaco di NY»

Regno Unito - iniziata la visita di Trump. Il presidente Usa contro sindaco di Londra : “Io esempio di minaccia? È un perdente” : Una visita di Stato lunga tre giorni, con la Brexit alle porte, mentre la Gran Bretagna attende il prossimo premier dopo le dimissioni di Theresa May seguite al fallimento dei suoi accordi con la Commissione europea. Donald Trump atterra nel Regno Unito, dove parteciperà a un banchetto ospitato dalla regina Elisabetta II e incontrerà May. Anticipato dalle parole pronunciate mentre era in volo a bordo dell’Air Force One: da un lato, le ...

Trump sbarca a Londra. Tweet contro il sindaco ancor prima di atterrare : prima ancora di sbarcare dall’Air Force One, il presidente Usa Donald Trump ha dato il suo ‘buongiorno’ a Londra, in pieno stile ‘elefante nella cristalleria’.Il presidente se l’è presa via Twitter con il sindaco Sadiq Khan, reo di aver criticato la decisione del Regno Unito di ‘srotolare il tappeto rosso’ per il capo della Casa Bianca. ″@SadiqKhan, che secondo tutti ha fatto un ...

Gianmarco - il primo sindaco transgender d'Italia : vittoria contro le discriminazioni : L'avvocato Gianmarco Negri, 40 anni, è da oggi il primo sindaco transgender d'Italia: ha vinto le elezioni amministrative a...

Amministrative 2019 - De Mita rieletto sindaco di Nusco a 91 anni : “Io in campo per combattere contro la la stupidità” : Rieccolo. Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco di Nusco, in provincia di Avellino. A 91 anni, dunque, l’ex presidente del consiglio viene rieletto primo cittadino del borgo irpino dove è nato il 2 febbraio del 1928 e dove ha sempre mantenuto la residenza. Aveva deciso di ricandidarsi soltanto negli ultimi giorni utili, quando annunciò di averci ripensato per “combattere contro la stupidità“. E’ riuscito nell’impresa ...

Perlo : alle urne insieme mamma e figlia - candidate sindaco una contro l’altra : Sono andate a votare insieme, stamane (domenica 26 maggio), pronte alla sfida. Sono a madre e figlia di Perlo, paese di 126 abitanti e un grappolo di case sulle colline della valle Tanaro. Meno di un grande condominio. Graziella Franco e Simona Rossotti sono entrambe candidate sindaco, l’una contro l’altra, e di loro, dopo la storia raccontata su “...

Il M5S ha espulso il suo candidato sindaco a Cagliari per post contro l’aborto e le unioni gay : "Idee medievali che non fanno parte del DNA del Movimento 5 Stelle. Chi le condivide non avrà il nostro simbolo": così fonti pentastellate hanno spiegato la revoca della certificazione M5S al candidato sindaco di Cagliari. Alessandro Murenu era finito in mezzo alle polemiche nelle scorse ore per aver pubblicato su Facebook dei post contro l'aborto e le unioni omosessuali.

