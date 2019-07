Replica Temptation Island | la 2ª puntata online su Mediaset Play e Witty

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Ieri sera, 1 luglio, è andata in onda la secondadi, il programma dove sei coppie in crisi partecipano per riuscire a mettere alla prova le loro relazioni e capire se il partner che hanno vicino è quello giusto. La serata è stata ricca di sorprese e colpi scena: Nunzia ha chiesto il falò di confronto ad Arcangelo ed i due si sono lasciati. Qualche giorno dopo però, la donna ha voluto rivedere l'uomo per un chiarimento ulteriore, che non è stato ancora mandato in onda. Per tutti coloro che non fossero riusciti a guardare la messa in onda delle precedenti ore, potranno assistere allaattraverso il sito, lain streaming Chi si fosse perso la secondadi, potrà usufruire del sitoper riguardare l'appuntamento di ieri. L'ente televisivo mette a disposizione dei ...

