Non vorrai mica privare tuo figlio di una supercar in miniatura?

(Di lunedì 1 luglio 2019) La McLaren vuole costruirsi in casa i futuri piloti da Formula 1 dando le chiavi dei suoi bolidi a bambini dai 3 ai 6 anni di età. Dopo la P1 lanciata nel 2016 sta per arrivare, infatti, la 720S Ride-On dedicata ai più piccoli: si tratta della replica indel modello vincitrice del World Performance Car 2019 per il mix tra prestazioni e lusso. Credit McLaren Lainglese conta sulle tipiche portiere diedrali ed elementi in fibra di carbonio, motore elettrico e telecomando per favorire l’eventuale controllo dei genitori. Sul cruscotto c’è anche uno schermo per visualizzare i parametri per tenere sotto controllo il mezzo, dotato anche di uscita USB e slot per schede di memoria utili per ascoltare musica o guardare video. Credit McLaren Disponibile nei colori arancione, bianco, nero, blu, grigio e viola, la McLaren 720S Ride-On è in vendita a 315 sterline, pari a 353 ...

