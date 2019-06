Casapound non sarà più un partito | c’è già la Lega

Casapound in ritirata dopo il flop alle elezioni europee : "Non saremo più un partito" : Il presidente di Cpi: "In seguito all'esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul...

Casapound - l’annuncio di Iannone : “Finisce nostra esperienza come partito” : “CasaPound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica“. Ad annunciarlo a sorpresa è il presidente Gianluca Iannone che, a poche ore dalla decisione del sindaco di Roma Virgina Raggi di far togliere la scritta in marmo sulla facciata dello stabile da loro occupato in via Napoleone III, ha spiegato come questa decisione sia maturata tra i militanti dell’ormai ex partito di estrema destra dopo ...

Gianluca Iannone : "Per Casapound finita l'esperienza elettorale e partitica" : “In seguito all’esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, CasaPound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica”. Lo comunica il presidente di Cpi, Gianluca Iannone, che aggiunge: “La decisione di oggi non segna affatto un passo indietro, da parte del movimento, ma anzi è un momento di ...

Palumbo : non si può più tollerare occupazione abusiva Casapound da parte Governo amico : Roma – “Ci auguriamo che i dati forniti dalla Corte dei conti sul danno di 4,6 milioni di euro alle casse dello Stato sia sufficiente, dopo anni di attesa e rinvii, a mettere fine all’occupazione di Casapound nello stabile all’Esquilino. Lo sgombero dell’immobile non e’ nella lista delle priorita’ del Viminale ma ora, alla luce dell’indagine condotta dai magistrati contabili del Lazio, le cose ...

Palermo : Casapound - 'nostri militanti aggrediti - vostro antifascismo non ci fermerà' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Avete danneggiato una macchina. Avete aggredito incappucciati e alle spalle un gruppo di militanti che stavano affiggendo i manifesti nei tabelloni elettorali regolarmente assegnati. Che eroi". A scriverlo su Facebook è il coordinatore siciliano di CasaPound Vittorio

Casapound non paga le bollette per 330mila euro : Si è parlato molto della corrente staccata a Spin Time con conseguente intervento dell'elemosiniere di Papa Francesco, Konrad Kraiewski, che ora rischia di essere denunciato, ma tutti gli occupanti sono pronti ad autodenunciarsi con lui. Ebbene a meno di un chilometro di distanza, in via Napoleone III, c'è il "famoso" stabile occupato da una quindicina d'anni da CasaPound, dove, invece, la corrente c'è eccome, nonostante le bollette non ...

Salone del libro - Padellaro : “Salvini non sgombera Casapound? O è complice dei fascisti o ha paura di loro” : “Il fascismo oggi è violenza: quando i mazzieri di Casapound prendono possesso con la violenza della piazza di Casal Bruciato e Tor Sapienza impedendo a una famiglia rom di entrare in casa, allora quello è fascismo”. l fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro ha presentato oggi al Salone del libro di Torino il suo ultimo libro “Il Gesto di Almirante e Berlinguer” edito da Paper First. Intervistato da Ettore Boffano, Padellaro ha ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Borgonzoni su Casal Bruciato : “Raggi non doveva fare braccio di ferro. Militante Casapound che grida allo stupro? Dovrebbe andare in galera” : “Le proteste di Casal Bruciato? La sindaca Virginia Raggi doveva cercare di stemperare, non fare un braccio di ferro”. Così la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda il venerdì alle 22:45 sul canale Nove, nel condannare la visita del primo cittadino della Capitale a Casal Bruciato (periferia di Roma) mentre erano in corso gli scontri ...

La mamma di Regeni contro Vecchioni : «La canzone su Giulio non ci rispetta» video Fuori l’editore di Casapound : L’intervento di Paola Regeni al Salone del Libro, dove ha portato anche alcuni libri dalla stanza del figlio, da Topolino al «Dio delle piccole cose» di Arundhati Roy

Torino - archiviata indagine su Casapound e Forza Nuova : sulla base del materiale raccolto - non violano la legge Scelba : Non è dimostrato che Casapound e Forza Nuova siano un tentativo di ricostituzione del partito fascista. È stato archiviato infatti a Torino un fascicolo di indagine contro le due formazioni di estrema destra. Il procedimento era stato aperto nel febbraio del 2018 dopo un’iniziativa di un deputato del Partito Democratico, Davide Mattiello. Il parlamentare aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due ...

[La storia] Salone del libro - non solo polemiche su Casapound - ecco l'innovativo progetto di Storielibere : Il Salone del libro di Torino , #SalTo19, , 9-13 maggio, quest'anno ha conquistato le prime pagine dei giornali con la polemica legata alla presenza di Altaforte . Vicenda che si è chiusa con l'...

Saviano contro Salvini : 'Non vuole indispettire i feroci cani di Casapound' : Lo scrittore Roberto Saviano ha criticato duramente il Ministro Matteo Salvini con un nuovo post su Facebook, affermando che i suoi comportamenti nei confronti di Casapound e polizia sono ambigui e preoccupanti. A suo modo di vedere, le forze dell'ordine sembrano essere diventate un servizio d'ordine per la campagna elettorale del partito. La risposta, però, stavolta è arrivata direttamente dagli agenti. L'account Twitter istituzionale della ...

Casal Bruciato - Di Maio : "Non ce l'ho con la Raggi - sgomberare subito immobile Casapound" : Luigi Di Maio smentisce di essere irritato per quanto accaduto ieri a Casal Bruciato. Secondo indiscrezioni circolati nella giornata di ieri, il vicepremier avrebbe espresso solidarietà nei confronti dei contestatori del sindaco di Roma. “Prima gli italiani”, le parole attribuite a Di Maio e che suonano tanto come uno slogan salviniano, ma il diretto interessato smentisce seccamente."Mi si attribuiscono parole del genere che 'sono irritato e ...

Casal Bruciato - la protesta antifascista contro Casapound prende di mira anche Orfini : “Fuori il Pd - non siete di sinistra” : “Fuori il Pd dalla piazza”. “Non siete di sinistra, andate via”. E ancora: “Antifascisti a giorni alterni, avete cacciato Marino: vergognatevi”. Una parte della piazza antifascista di Casal Bruciato si ribella al Partito democratico. Una protesta nella protesta, dove da una parte non ci si risparmia di stigmatizzare l’atteggiamento di Casapound e dell’estrema destra nei confronti della famiglia serba cui il Comune ha assegnato – legittimamente ...