Rai | black out notturno a Roma per le prime tre reti

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Antenna Rai Tempi bui in Rai e, stavolta, non è una metafora. Questa notte, a partire dalle ore 24, ci sarebbe stato unout della trasmissione di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. A riportarlo è l’Adnkronos, secondo cui l’interruzione si sarebbe protratta per oltre un’ora e trenta minuti (precisamente dalle 23.30 all’1.08). Il problema avrebbe riguardatoe aree metropolitane limitrofe. Per quanto concerne l’origine dell’episodio, l’interruzione sarebbe stata provocata da problemi al Mux 1 di Monte Mario che serve appunto la Capitale e i suoi dintorni. Ad essersi spaccati sarebbero stati sia l’apparecchio principale del Mux 1 sia quello che sarebbe dovuto subentrare in caso di guasto del primo. La manutenzione dei ponti di trasmissione è una delle voci del contratto di servizio tra Rai e Rai Way. Ilout, probabilmente proprio perchè limitato ...

