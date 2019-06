Flavia Pennetta incinta per la seconda volta

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) "Se ho un nuovo obiettivo? Ora voglio una bambina" diceva a gran voce qualche tempo fa Fabio Fognini. Oggi il tennista potrebbe realizzare il suo sogno visto che sua moglie (dal 2016)per la. Dopo Federico, nato nel 2017, la coppia ha un altro motivo per essere felice dato l'arrivo di un secondogenito della quale per il momento non si sa il suo sesso.Ciò che è certo è che i due hanno scelto di volare a Ibiza per godersi giorni di vacanza come testimoniato dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, e chissà, magari tra qualche passeggiata e l'altra in spiaggiae Fabio potranno pensare ai nuovi progetti per la famiglia da allargare con il nuovo (o la nuova) baby Fognini.per la26 giugno 2019 13:04.

