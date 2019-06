Come sarà la Juve di Sarri | Pjanic regista E Higuain La rivoluzione bianconera

News Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Come ha superato la depressione : Sara Affi Fella parla della depressione dopo Uomini e Donne: “Dormivo con i miei” Sara Affi Fella ha raccontato ai microfoni del settimanale Nuovo come è riuscita a superare il periodo buio della depressione, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Infatti, ricordiamo che la bella molisana dopo aver mentito sul suo stato sentimentale alla redazione del programma di Maria De Filippi, è stata travolta da vera e propria bufera ...

Paola Turani : "Ecco Come sarà il mio matrimonio" - : Marina Lanzone La modella e influencer sta per sposare il suo Riccardo. Il matrimonio sarà il prossimo 5 luglio. I promessi sposi stanno insieme da otto anni e hanno due cani, Gnomo e Nadine I libri galeotti, come quello dantesco di Paolo e Francesca, sono conosciuti. Ma anche un quadro può diventare la miccia che fa scoppiare l’amore. La modella e influencer Paola Turani sta per sposare il suo “Serpella” dopo otto anni di ...

Smartphone Oppo come nessuno dal 26 giugno : Come sarà la fotocamera sotto il display : Uno Smartphone Oppo con una peculiarità mai vista fino a questo momento è in arrivo fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 26 giugno. Il produttore si conferma in fervente ascesa nel mercato mondiale ma soprattutto come molto attento all'evoluzione del settore mobile in termini di innovazione. Ora è ufficiale, un nuovo Smartphone Oppo verrà presentato esattamente fra una settimana. Ancor prima della scheda tecnica del ...

Ecco Come Ricerca Google trova i testi delle canzoni per voi : presto ci sarà anche la fonte : Con un post sul blog ufficiale il team di Google spiega come funziona il sistema di Ricerca dei testi delle canzoni sul suo popolare motore di Ricerca L'articolo Ecco come Ricerca Google trova i testi delle canzoni per voi: presto ci sarà anche la fonte proviene da TuttoAndroid.

Libra - la nuova criptovaluta di Facebook : “Pagare sarà facile Come inviare foto”. Tra i partner anche Vodafone - Uber e Iliad : Usa la stessa tecnologia di Bitcoin, ma i suoi partner vanno da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone e Iliad. In tutto, a oggi, sono 30 le aziende in tutto il mondo che hanno aderito, alle quali se ne aggiungeranno altre 70. È la nuova criptovaluta di Facebook creata dall’associazione no profit Libra, con sede a Ginevra, che debutterà nel 2020. Vuole essere il sistema di pagamenti del futuro su scala internazionale e con ...

La gravidanza Sara Tommasi Come il caso Pamela Prati? : Debora Cattoni, manager di Sara Tommasi, risponde al post di Dagospia sulla gravidanza della showgirl. Nel giorni scorsi l’agente aveva annunciato che Sara aspettava un figlio da Angelo, il nuovo compagno. La notizia era rimbalzata su tutti i media, fra stupore e felicità per l’ex modella che, dopo un periodo di grande difficoltà, sembrava aver trovato la felicità. A frenare gli entusiasmi però è stato un articolo di Alberto Dandolo secondo ...

Angela Nasti Come Sara Affi Fella : crolla il numero di follower su IG : Sono giornate un po' difficili quelle che sta vivendo Angela Nasti: dopo settimane di gossip e notizie sulla sua vita privata, la ragazza ha finalmente confermato che tra lei ed Alessio Campoli è tutto finito. La napoletana ha fatto sapere che è stata una decisione condivisa con il corteggiatore quella di interrompere la loro breve frequentazione, ma la maggior parte delle persone continua ad attribuire tutte le colpe a lei. Esattamente come è ...

Fiat 500 spider e coupè : progetti in rete - ecco Come saranno : Fiat 500 spider e coupè: progetti in rete, ecco come saranno FCA cerca nuove strategie per competere con la sempre più ferrata concorrenza. ecco che, potrebbero, in questi mesi, essere sviluppati i progetti che in queste ore stanno circolando in rete. Parliamo di alcuni render che raffigurano due versioni di 500, una variante spider e una variante coupè. Ma quanto c’è di vero in questi progetti? E, infine, quali caratteristiche ...

Alfonso Signorini alla guida del GF Vip : Come sarà la quarta edizione : Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini chiamato a sostituire Ilary Blasi L’edizione classica è terminata soltanto qualche giorno fa, ma già si inizia a parlare di quella dedicata ai personaggi famosi. Il GF Vip vedrà un cambio di conduzione. come già annunciato, Ilary Blasi ha deciso di dare un taglio al suo ruolo di padrona di casa, pronta a lasciare il suo posto ad Alfonso Signorini. Una promozione per il direttore, che per la prima ...

Roma - ecco Come cambiano i giallorossi con Fonseca : sarà 4-2-3-1 : Fonseca Roma- Ci siamo, Fonseca sarà il nuovo allenatore della Roma in vista della prossima stagione, la quale si annuncia piuttosto avvincente. sarà rivoluzione, ma non totale. Il tecnico darà spazio al 4-2-3-1, con difesa confermato in blocco, anche se resta da valutare il futuro di Manolas e Kolarov. Il primo potrebbe lasciare la Roma […] L'articolo Roma, ecco come cambiano i giallorossi con Fonseca: sarà 4-2-3-1 proviene da Serie A ...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...

Papa Francesco - il cardinale africano Sarah e il retroscena clamoroso dalla Francia : "Come gli rema contro" : A fianco di Papa Francesco c'è chi lavora ai fianchi per sottrargli il posto. Si chiama Robert Sarah, il cardinale africano che a Roma lavora per Bergoglio, a capo della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ma che in Francia è tra i principali oppositori delle sue idee.

Angela Nasti Come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio - lei sbotta : Uomini e Donne, Angela Nasti criticata dopo la scelta di Alessio Campoli Angela Nasti e Alessio Campoli stanno insieme da circa dieci giorni. La scelta della tronista a Uomini e Donne è ricaduta sul romano, che ha preferito a Luca Daffrè, ma evidentemente i fan di quest’ultimo non credono alla scelta fatta dalla tronista. Anzi, […] L'articolo Angela Nasti come Sara Affi Fella? Piovono accuse sulla scelta di Alessio, lei sbotta ...

Finale Roland Garros 2019 - chi sarà l’avversario di Rafael Nadal? Data - programma - orario d’inizio e tv : Come vedere la partita in diretta streaming : Rafael Nadal si è qualificato alla Finale del Roland Garros 2019 che andrà in scena domenica 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Il maiorchino ha letteralmente travolto Roger Federer in una semiFinale ha senso unico, ha dominato l’attesissima sfida tra i due fuoriclasse del tennis moderno e ha guadagnato il pass per l’atto conclusivo del secondo Slam stagionale: il mancino di Manacor, che si è imposto per undici volte nella ...