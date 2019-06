Castiglione contro Codacons | cominci a pagare affitto al Comune

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – “Al, che ora chiede il commissariamento di Roma, rivolgiamo un cortese invito: inizi coll’al. Perche’ e’ moroso, su ben due immobili. Uno si trova a viale Mazzini, nel rinomato quartiere Prati, a due passi dal Tribunale. Il canone riconosciuto alnon arriva neanche a 6.500 euro all’anno. Ripeto: all’anno. Nonostante cio’, il debito accumulato e’ di quasi 7.000 euro. L’altro immobile e’ a via Andreoli, poco distante dal primo. Anche qui un canone decisamente non esoso, che supera di poco i 4.000 euro sempre all’anno. Ad essere piu’ alto invece e’ il debito accumulato, che supera i 6.000 euro. Certamente ilsa bene che chi non paga l’al, alto o basso che sia, sottrae inevitabilmente risorse per gli investimenti su Roma”. Lo ...

