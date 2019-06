Il prete anti-Salvini insulta ancora | È un pezzo di m

MotoGP - GP Catalogna 2019 : una gara con tanti pretendenti credibili - chi la spunterà al Montmelò? : Il settimo capitolo del Mondiale di MotoGP 2019 si annuncia come uno dei più imprevedibili e indecifrabili di questo primo scorcio di stagione. Tutti i top team hanno concrete chance di primeggiare in vista del Gran Premio di Catalogna, per un motivo o per un altro, e non c’è un nome di favorito sopra tutti gli altri. Al Montmelò, per esempio, non è per nulla scontato che Marc Marquez possa dominare la scena come spesso è capitato allo ...

Un posto al sole - anticipazioni : Luca Capuano interpreterà l'amante di Beatrice : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente presentato ai fan l'affascinante avvocato Aldo Leone che verrà interpretato dal noto attore napoletano Luca Capuano. Questo nuovo misterioso personaggio farà un ingresso col botto e sarà al centro di numerosi colpi di scena, inoltre il settimanale Nuovo Tv ha anticipato che Aldo avrà una storia d'amore con Beatrice, mostrando alcuni scatti della nuova coppia mentre amoreggia. Per una ...

Litigi davanti a un cantiere fermo. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Grillo blinda Di Maio - avanti. E lui - non scappo. Il prete : domani pregherò per lui : Gli effetti dei risultati elettorali, che hanno visto il Movimento 5 Stelle invertire i rapporti di forza con l'alleato di governo, la Lega, continuano a farsi sentire all'interno del movimento pentastellato, e pongono dubbi sulla stessa tenuta del governo. E' lo stesso Luigi Di Maio, dopo alcune richieste di passi indietro - tra le quali quelle del senatore Gianluigi Paragone che invita il vicepremier a lasciare qualche incarico - ad annunciare ...

Un Posto al Sole - anticipazioni 22 maggio : Franco pretende la verità da Angela : Nella puntata di oggi 21 maggio di "Un Posto al Sole" Serena e Filippo hanno avuto una accesa discussione riguardo la cospicua somma dell'eredità incassata. Filippo ha proPosto alla moglie di prendere parte ad un progetto in comune per la gestione del denaro, trovando però la sua netta opposizione. La donna infatti gradirebbe, almeno una volta nella sua vita, avere un lavoro e un introito proprio senza dipendere dalla famiglia Ferri e ...

Migranti : anche prete accoglie Sea Watch a Licata : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - C'era anche don Totino Licata, prete di Licata (Agrigento) ad accogliere poco dopo le 14 di oggi al porto della città di mare la nave Sea Watch 3, sotto sequestro dopo lo sbarco di 47 persone di ieri. Diversi licatesi, gente comune, diverse associazioni, e anche qualch

Neofascisti contro don Giacomo - il prete dei migranti : Un post di Azione Frontale scatena commenti offensivi contro il sacerdote. La condanna di Raffaella Paita, Pd: "Quel gruppo va sciolto"