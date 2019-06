Su Reddito e Quota 100 muro di Salvini e Di Maio

Risparmi da Quota 100 e Reddito La lettera critica di Conte all'Ue : Una lettera dal Contenuto più politico che numerico, che dirà no alla manovra correttiva chiesta dal commissario Pierre Moscovici e no alle “correzioni sostanziali della traiettoria fiscale” invocate da Valdis Dombrovskis Segui su affaritaliani.it

Risparmi da quota 100 e Reddito La lettera critica di Conte all'Ue : Una lettera dal Contenuto più politico che numerico, che dirà no alla manovra correttiva chiesta dal commissario Pierre Moscovici e no alle “correzioni sostanziali della traiettoria fiscale” invocate da Valdis Dombrovskis Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza e Quota 100 “non si toccano” - risparmiati 1.3 mld : Reddito di cittadinanza e Quota 100 “non si toccano”, risparmiati 1.3 mld La Ue non spaventa il governo italiano e le principali misure attuate (e nel mirino di Bruxelles) resteranno in vigore. Parliamo ovviamente di Reddito di cittadinanza e Quota 100. Lo ripetono da tempo i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma l’ha ribadito anche il premier Giuseppe Conte, direttamente da Hanoi, Vietnam, dove si trova in visita istituzionale. Il ...

Giuseppe Conte risponde all'Ue : "Nessun taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano, neppure dopo la "strigliata" di Bruxelles. Giuseppe Conte è chiaro: "il taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa, visto che alcune somme

Per evitare la procedura di infrazione il governo taglierà quota 100 e Reddito di cittadinanza? : La Commissione Ue ha aperto la strada che potrebbe portare alla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo sul debito e a una sanzione per circa 3,6 miliardi di euro. L'Italia ha a disposizione un mese, prima della riunione del prossimo 9 luglio dell'Ecofin, a cui spetta l'ultima parola, per rimettersi in regola con le direttive Ue. Da dove arriveranno i fondi per una manovra correttiva? Incideranno su reddito di cittadinanza e quota ...

Salvini - Di Maio e Conte dichiarano : 'Reddito di Cittadinanza e Quota100 non si toccano' : Conte, ma anche Salvini e Di Maio, assicurano che seppur si dovesse fare una manovra correttiva, Quota 100 e Reddito di Cittadinanza resteranno immutati. Questa rassicurazione arriva a poche ore dalla notizia di una possibile procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Il Governo si dice dunque coeso su questi punti, anche se il Premier Conte non nasconde che ci sono ancora molte difficoltà. Promette però trasparenza e aggiunge che non ha ...

La mossa di Conte : «Niente tagli a quota 100 e Reddito cittadinanza» E ai vice : «Attendo fatti» : Il premier dal Vietnam annuncia che le due misure care a M5S e Lega non saranno toccate: «Lavoriamo con il ministero dell’Economia per risparmiare altrove»

Conti pubblici - Conte : “Escluso qualsiasi taglio a quota 100 e Reddito di cittadinanza. Misure restano intatte” : Il taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza “non è assolutamente all’ordine del giorno”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti italiani ad Hanoi. “È da escludere qualsiasi taglio a Misure di protezione sociale perché si prefigurano risparmi di spesa, questo significa che abbiamo accantonato somme che sono sovradimensionate. Quindi nessun taglio, quelle Misure restano intatte“, ha ...

Conti pubblici - Moscovici : “Procedura può essere evitata - ma ora servono i fatti”. Conte : “No tagli a Reddito e quota 100” : Non finisce tutto con il parere della Commissione Ue, ma ora “spetta al governo italiano produrre analisi, cifre o misure tali da dimostrare che questa procedura può essere evitata“. Il giorno dopo la pubblicazione del rapporto sul debito italiano e la proposta dei tecnici di Bruxelles di avviare l’iter per deficit eccessivo, il commissario agli Affari monetari, Pierre Moscovici, intervistato dal Sole 24 Ore, ricorda che il parere ...

Conte : "No tagli a Reddito cittadinanza e quota 100 - non è prevista alcuna manovra correttiva" : Da Hanoi, in Vietnam, il premier aggiunge: Lega e M5s devono ancora dimostrare chiarezza e unità d'intenti. "Non ho ancora sciolto la riserva"

Procedura d’infrazione Ue - Tria rassicura : “Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano” : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.Continua a leggere

Nel 2019 da Reddito di cittadinanza e «quota 100» risparmi per 1 - 3 miliardi : Nella nota di replica di Palazzo Chigi alla commissione Ue si afferma che «la minor spesa» per «le più cospicue misure adottate dal Governo nel corso dell'anno» risulterà «ragionevolmente pari ad un ulteriore 0,07 per cento del Pil»...

Niente manovra correttiva - ma i risparmi di Reddito e quota 100 vanno a Bruxelles : Scrive Giovanni Tria, diffonde Giuseppe Conte. Sono le 16.39 quando da palazzo Chigi il premier fa partire una lunghissima nota piena di numeri, puntellati da termini, sigle e acronimi da economisti puri. All’affondo di Bruxelles, che ha aperto la strada alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per debito eccessivo, il governo decide di rispondere con i numeri. Non c’è spazio per considerazioni ...

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa