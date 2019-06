Roma | due persone trovate carbonizzate in un' auto a Torvajanica | indagini in corso

Trovati due corpi carbonizzati in auto a Torvaianica - vicino Roma. FOTO : Trovati due corpi carbonizzati in auto a Torvaianica, vicino Roma. FOTO Intorno alle 9 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere una macchina in fiamme in una zona rurale. Dentro il veicolo hanno trovato due cadaveri bruciati . Probabilmente si tratta di un uomo e una donna, non ancora identificati Parole ...

Mameli in concerto a Milano e a Roma - biglietti in prevendita per le due date : Mameli in concerto a Milano e a Roma, per due date-evento del suo Universo Tour. Concorrente indie-pop dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Mameli era tra i concorrenti più apprezzati del canto ed era tra coloro che sono giunti alla fase finale. Eliminato nel corso delle puntate del serale, non ha ottenuto un posto per la finale, disputata dai cantanti Albero Urso e Giordana Angi con il trionfo del primo sulla seconda. Mameli ha ...

Raffaele Marra - procura di Roma chiede condanna a due anni per abuso d’ufficio : Il pm di Roma Francesco Dall’Olio ha chiesto di condannare a 2 anni di reclusione l’ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra, accusato di abuso d’ufficio in merito alla nomina di suo fratello Renato a capo del dipartimento Turismo del Comune. Per la stessa vicenda, lo scorso 10 novembre la sindaca Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso. Per la procura Marra ebbe un ruolo “assolutamente attivo” mentre ...

Calcio : la Roma ufficializza il portoghese Paulo Fonseca come nuovo allenatore per le prossime due stagioni : Dopo svariati giorni d’attesa è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. La società capitolina ha ufficializzato l’accordo con il tecnico portoghese per un contratto biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. L’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk sostituisce Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi e diventa l’ottavo tecnico della gestione americana ...

Nei ballottaggi in bilico il Pd si difende. Salvini - due vittorie in Emilia Romagna : Al leghista Alan Fabbri, già candidato governatore del 2014, il miracolo è riuscito: a spoglio ultimato, il Carroccio ha espugnato Ferrara. Invece, malgrado il rosario sempre in tasca, il miracolo non è riuscito al fotografo di matrimoni Roberto Salati nell’altro fortino rosso di Reggio Emilia, dove vince Luca Vecchi del centrosinistra. Tutti campa...

Roma - Questura 'censura' e rimuove striscione ironico sui due vicepremier : Torna la polemica sugli striscioni. Stavolta la Digos impedisce di srotolarne uno indirizzato a Salvini e Di Maio. Tutto è avvenuto nel gazebo della Uil, in Piazza del Popolo a Roma. Le forze dell'ordine hanno spiegato che non si è valutato se il contenuto dello striscione incriminato sia offensivo, ma è stato ritenuto che esso fosse "lesivo del decoro paesaggistico". A smorzare la polemica intervengono direttamente i vicepremier, che affermano ...