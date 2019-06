Phoenix Point | il nuovo titolo degli sviluppatori di XCom | sarà disponibile a settembre

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019)ha una data di uscita. Ildiè stato mostrato attraverso un trailer cinematico durante la diretta streaming di Inside Xbox.Attualmente lo studio di sviluppo non ha mostrato nulla per quanto riguarda il gameplay, tuttavia non dovremo aspettare a lungo, visto che il gioco arriverà molto presto.Anche se il trailer, come riporta VG247, non contiene l'esatta data di uscita, l'account ufficiale del gioco su Twitter è un po' più chiaro in merito.arriverà a partire dal 3per Xbox One, PC e Mac.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #PhoenixPoint. - cyberanimax : Phoenix Point è quasi pronto per essere pubblicato su PC e Xbox One, ed ecco che un nuovo trailer pubblicato in occ… - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Il nuovo titolo del creatore di XCOM, Phoenix Point, arriva a settembre -