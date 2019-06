Il ddl della Brambilla | galera per chi mangia cani e gatti

Kate Middleton - le foto della duchessa - : Fonte foto: GettyKate Middleton, le foto della duchessa 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Kate Middleton: ecco la duchessa di Cambridge alle prese con impegni ufficiali e opere benefiche per il Regno Unito e il Commonwealth Kate Middleton è uno dei membri più impegnati nella ...

Al royal wedding di Gabriella Windsor con l'abito H&M da 57 euro. La scelta low cost della fidanzata di James Middleton : Il royal wedding di Lady Gabriella Windsor è stato celebrato e la stampa internazionale non ha perso tempo, commentando gli outfit sfoggiati dagli invitati durante le reali nozze. A fare notizia, in particolare, la scelta “low cost” della compagna di James Middleton, fratello di Kate: un abito H&M da 50 sterline, circa 57 euro.A testimoniare la scelta di Alizee Thevenet, analista finanziaria francese trapiantata a ...

James Middleton e Alizee Thevenet : pubblicata prima foto su Instagram della nuova coppia : A pochi giorni dall'arrivo del primogenito dei duchi di Sussex, dopo una gravidanza che ha fatto aspettare più del previsto la bella Meghan Markle, il 6 maggio finalmente la Casa Reale ha dato il benvenuto al piccolo Archie Mountbattern-Windsor, assieme agli zii, i duchi di Cambridge. Ma proprio per questi ultimi le sorprese non mancheranno ancora a venire, perché è tempo di prepararsi per un futuro evento ufficiale. Il fratello di Catherine e ...

Kate Middleton - la duchessa dei giardini (per la gioia della regina) : Kate Middleton, la duchessa dei giardiniKate Middleton, la duchessa dei giardiniKate Middleton, la duchessa dei giardiniKate Middleton, la duchessa dei giardiniDue settimane fa, i tabloid britannici diffusero la notizia che la regina era in cerca di un giardiniere per Buckingham Palace. Se non fosse diventata la moglie del principe William, chissà, magari Kate Middleton avrebbe avanzato la sua candidatura per la prestigiosa posizione. D’altronde ...

Figlio Meghan Markle - gli imperdonabili errori della PR e la reazione di Kate Middleton : Mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Archie, il Figlio di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton era in Galles. La Duchessa di Cambridge si trovava insieme al marito in visita alla Caernarfon Coastguard Search and Rescue Helicopter Base, dove William ha ritrovato alcuni dei suoi vecchi colleghi. Questi sono luoghi cari a Kate e Will perché hanno trascorso i primi anni di matrimonio. Complici la passeggiata in spiaggia e un ...

Le storie della settimana (29 aprile-3 maggio)

Kate Middleton ed Elisabetta II al King's College di Londra