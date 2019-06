Fedez e Leone cacciati da un parco | cosa è successo

Chiara Ferragni - Fedez e Leone cacciati da un parco giochi? Ecco cosa sta succedendo : Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono stati cacciati da un parco a Los Angeles? Il rapper ha raccontato l'accaduto nelle stories di Instagram. Al momento l'influencer è in Europa per...

Instagram rimuove una foto di Leone. Fedez diventa una furia - : Luana Rosato Fedez si arrabbia per una foto che Instagram ha rimosso dal suo profilo: l'immagine, che rappresentava Leo durante un bagno in piscina, è stata condivisa nuovamente dal rapper Il soggiorno a Los Angeles di Fedez e Chiara Ferragni prosegue tra momenti di relax con Leo e impegni di lavoro che la coppia continua a condividere con i propri follower su Instagram. Ma è stato proprio il social più utilizzato dai Ferragnez a ...

Tra Chiara Ferragni e Fedez : Leone - che «mal sopporta» gli abbracci di gruppo : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaDove lo metti sta, sorridente e con gli occhi spalancati. Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è un bambino socievole, che – stando a quanto mostrano i suoi genitori sui social ...

Chiara Ferragni con Fedez e Leone : il tenero video dell'incontro a Los Angeles. I fan notano un particolare : Chiara Ferragni e il video dell'incontro a Los Angeles con Fedez e Leone. L'influencer più famosa del mondo, dopo aver presenziato a Cannes, è volata dal marito e il figlioletto...

Fedez papà «single» - che festa con Leone (aspettando mamma) : Il compleanno di Chiara Ferragni e la sorpresa di FedezIl compleanno di Chiara Ferragni e la sorpresa di FedezIl compleanno di Chiara Ferragni e la sorpresa di FedezIl compleanno di Chiara Ferragni e la sorpresa di FedezIl compleanno di Chiara Ferragni e la sorpresa di FedezIl compleanno di Chiara Ferragni e la sorpresa di FedezQuando non il gatto non c’è, i topi ballano. E ridono, bisogna aggiungere nel caso di Fedez e del suo primogenito ...

Chiara Ferragni e Fedez : Leone muove i primi passi - : Alessandro Pagliuca Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato i primi passi di loro figlio Leone. Il video è subito diventato virale La famiglia Ferragnez è più felice che mai: in questi giorni, tra i mega-festeggiamenti del compleanno di Chiara a Gardaland e i primi passi di Leone, i fan sui social non perdono un colpo. Proprio il dolce video che documenta i primi passi del bimbo è diventato subito virale. Il video dei primi passi di ...

Vero che non odi papà Fedez? Il piccolo Leone è caduto e ha un occhio nero : Mentre camminava con papà Fedez, il piccolo Leone è caduto e si è fatto un occhio nero, il rapper si sente in colpa ma Chiara Ferragni lo tranquillizza: "non ti odio, ti amo". A raccontarci l'accaduto è stato proprio Fedez sulle sue Instagram Stories: "Oggi Lello, mentre camminava col papà, è caduto e si è fatto una botta che sembra che ha fatto un incontro di pugilato". Fedez è un padre molto amorevole e lascia trasparire un lieve senso di ...

Chiara Ferragni o Fedez? Nessuno dei due : Leone è tutto la bisnonna : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaNel gioco delle somiglianze, a cui nessun bebè può sottrarsi, sembra esserci un vincitore. A sbaragliare la concorrenza di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, che avevano tirato fuori le loro foto ...

Fedez e Chiara Ferragni in viaggio senza il figlio : 'Come fate a divertirvi con Leone dall'altra parte del mondo?' : Un altro utente critica più pesantemente la scelta dell'influenzer e del rapper di partire per una vacanza solitaria: "Ma come ci si può divertire sapendo che dall'altra parte del mondo c'è vostro ...

Chiara Ferragni e Fedez arrivano in Polinesia. E non si placano le polemiche su Leone : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaLa vacanze è ufficialmente iniziata, Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati in Polinesia, e nonostante la perdita della macchina fotografica, sulle rispettive pagine social abbondano già scatti a ...

Chiara Ferragni di nuovo incinta? Il particolare nella foto di famiglia con Fedez e Leone : di Emiliana Costa e la foto con Fedez e Leone, ma i fan notano un particolare: ' Sei incinta? '. L'influencer più famosa del mondo ha condiviso un tenero ritratto di famiglia con il marito e il figlioletto. 'Totem di amore', ha cinguettato felice Chiara, come corredo allo scatto. Ma l'attenzione dei follower è attirata da ...

Fedez e Chiara Ferragni - Pasqua in Polinesia (senza Leone) : Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato con un post su Instagram che trascorreranno le prossime vacanze Pasquali dall'altra parte del mondo, in Polinesia.La comunicazione ha come al solito diviso i loro follower: c'è stato chi si è complimentato con la coppia e chi ha trovato occasione per attaccarli, non per una questione di ostentazione, quanto per il fatto che il piccolo Leone non sarà al seguito di mamma e papà, ma rimarrà a casa con ...

Fedez canta la Baby Shark Dance a Leone : Tra i video maggiormente apprezzati ieri da Instagram c'è questa simpatica clip nella quale Fedez si cimenta con la chitarra nella Baby Shark Dance, che il figlio Leone pare apprezzare particolarmente.La canzone per bambini prodotta dalla coreana SmartStudy continua ad essere riproposta nelle versioni più disparate - tra remix e le varianti a tema più strambe - raccogliendo milioni di visualizzazioni. Ultimamente, vi si era cimentato John ...

