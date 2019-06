Nel cuore delle case occupate al Parco Saraceno attraverso gli occhi di una mamma sola

Terremoto - paura in Sicilia nella notte : scossa Nel cuore dell’isola [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso il cuore della Sicilia in serata, precisamente alle 22:23. La scossa s’è verificata sui Nebrodi, tra le province di Messina, Palermo ed Enna, ad appena 5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Troina, Nicosia, Sperlinga, Gangi, Mistretta, Cesarò, Sant’Agata di Militello, Adrano, Petralia Sottana, Bronte, Patti, Cefalù, Regalbuto e tantissimi altri comuni Siciliani. ...

James Rodriguez ringrazia il Bayern : “Vi porterò Nel cuore - siete stati eccezionali” : Il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare James Rodriguez che piace al Napoli. Il giocatore classe ’91 saluta il club bavarese dopo due i due anni di prestito e farà rientro al Real Madrid, società proprietaria del suo cartellino. Lo stesso colombiano ha salutato così il Bayern Monaco : “Il mio più grande ringraziamento va a tutto il club e ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Ho trascorso due anni indimenticabili a Monaco, mi ...

Viaggio Nel cuore di Gerusalemme tra storia e religione : Ho di fronte a me la costa giordana del Mar Morto, ne distinguo le linee che pian piano divengono più nitide restituendo la forma dei suoi rilievi morbidi e brulli, dai colori tenui e sfumati come il tramonto che accompagna il mio ritorno a Gerusalemme dopo una giornata trascorsa nelle acque salate del Mar Morto che oggi vengono ancora alimentate, indirettamente, dal lago Tiberiade, quello su cui camminò ...

Palermo : spaccia droga Nel cuore della movida - arrestato minorenne : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 17 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a spacciare droga in via Candelai, nel cuore della movida di Palermo. Il ragazzo è stato fermato dopo che gli agenti lo avevano visto più volte, nell'arco della stessa serata, scambiare sol

INTERVENTO AL CUORE : INCENDIO Nel PETTO DI UN PAZIENTE/ Caso raro : cos'è successo : INTERVENTO al CUORE: scoppia INCENDIO nel PETTO di un PAZIENTE, chirurghi costretti a sedare le fiamme. In tutta la storia medica era successo 6 volte...

Colpo grosso della banda del buco Nel cuore di Napoli : dipendenti in ostaggio - rapinatori in fuga con decine di migliaia di euro : banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole. I malviventi hanno fatto irruzione...

Colpo grosso della banda del buco Nel cuore di Napoli : dipendenti in ostaggio - banditi in fuga con decine di milioni di euro : banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole. I malviventi hanno fatto irruzione...

NBA Finals 2019 : Golden State più forte della sfortuna. Warriors con cuore e grinta espugnano Toronto e fanno 1-1 Nella serie : Senza Kevin Durant, senza Klay Thompson nell’ultimo quarto, i Golden State Warriors vincono gara-2 delle NBA Finals e pareggiano la serie. I campioni in carica espugnano Toronto per 109-104 al termine di una partita dalle mille emozioni e con un finale pirotecnico. Vincono i Warriors con tanto cuore, con la grinta dei suoi campioni, con le giocate di Draymond Green (ad un solo assist dalla tripla doppia) e di Andre Iguodala (canestro della ...

“Ho paura”. Eliana Michelazzo - rivelazioni e lacrime Nel cuore della notte : Un messaggio nel cuore della notte. Parole, quelle di Eliana Michelazzo, che arrivano dopo una lunga serie di accuse reciproche. Le sue dichiarazioni, per svariati motivi, hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa. I telespettatori, da allora, si sono letteralmente divisi. Se da un lato c’è stato chi si è detto disposto a credere alla sua buona fede, dall’altro in molti, nonostante tutto, hanno continuato a non fidarsi di lei. Per questo ...

Eliana Michelazzo senza freni : ennesimo sfogo Nel cuore della notte : Eliana Michelazzo si sfoga: il lungo e duro messaggio nel cuore della notte Il caso scoppiato dopo l’annullamento delle nozze di Pamela Prati ha coinvolto e travolto anche le sue agenti e socie, ovvero: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo (alias Donna Pamela). Dopo tutta una serie di indagini e nuove verità emerse, Eliana Michelazzo ha […] L'articolo Eliana Michelazzo senza freni: ennesimo sfogo nel cuore della notte proviene da ...

Giro d’Italia 2019 : la grande esperienza di Vincenzo Nibali. In difficoltà sul Manghen - risorge e dà spettacolo Nel finale. Il cuore dello Squalo : Testa e cuore non sono mancati, come ci ha abituato da anni. Oggi però non c’è stato l’apporto massimo delle gambe, forse l’arma fondamentale per riuscire a fare la differenza in un tappone simile, con l’obiettivo di provare a ribaltare il Giro d’Italia 2019. Vincenzo Nibali riesce a difendersi e a conservare la seconda piazza in classifica generale, che con ogni probabilità sarà la posizione con la quale chiuderà ...

Linea Verde Nel cuore dell’Umbria - polmone verde d’Italia : Nella puntata di domenica 2 giugno, alle 12.45 su Rai 1, Linea verde è in Valnerina, nel cuore dell’Umbria, polmone verde d’Italia, per affrontare due viaggi lungo il fiume Nera: quello di Federico Quaranta, lungo le sue acque e attraverso le valli formate dal fiume, e quello di Daniela Ferolla, più onirico e letterario. Federico affronterà le cascate delle Marmore, che si gettano nel Nera, per poi raggiungere a cavallo una mandria brada e ...

PAPA IN ROMANIA/ Francesco e il patriarca - Nel cuore il desiderio di "essere uno" : Uno accanto all'altro, hanno recitato in latino e in romeno il Padre Nostro. Riscoprendosi figli che hanno trovato la forza del perdono reciproco

MotoGp – Valentino Rossi in love al Mugello : una piccola tifosa fa breccia Nel cuore del Dottore e scatta… il bacio [FOTO] : Una foto che riempe i cuori di gioia: Valentino Rossi ed il bacio alla piccola tifosa al Mugello Il Gran Premio d’Italia regala sempre emozioni speciali agli appassionati delle due ruote: “al Mugello non si dorme“, è questo il motto del weekend di gara italiano, con i tifosi che popolano il paddock che fanno festa 24 ore su 24. Tra i piloti più acclamati c’è sicuramente Valentino Rossi che al Mugello si mostra ...