Come si è arrivati all' intesa sullo Sblocca cantieri

agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Accordo trovato tra Lega e Movimento 5 delle, il provvedimento messo in campo dalla maggioranza per accelerare sulla realizzazione delle opere infrastrutturali. Un passaggio che, a meno di cinque ore dall'ultimatum di Conte agli azionisti dell'esecutivo, ha rimesso in discussione la sopravvivenza stessa del governo. A creare un nuovo scontro tra Matteo Salvini, galvanizzato dal 34% ottenuto alle elezioni europee, e Luigi Di Maio, alle prese con la crisi del M5s, è stato l'emendamento al provvedimento che prevede di sospendere per due anni il codice degli appalti. Un emendamento voluto dalla Lega. Di qui la dura reazione di Palazzo Chigi che accusa il partito e, dunque, il suo segretario di mettere a rischio anche i provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate. Le stesse fonti, poi, bollano"falsità" le voci circolate in ambienti leghisti secondo ...

marattin : Non so se è chiaro. Ma la Tv pubblica italiana ha trasmesso una colossale fake news su un paese occidentale, la cui… - thetrueshade : @pisto_gol Dovevano vincere lo scudetto e invece... qualificati per miracolo contro una retrocessa buttando palloni… - Liazucchi006 : RT @RoccoTodero: Mai visto un partito dire: andiamo avanti non perché vogliamo migliorare il Paese ma perché non vogliamo dare ad altri la… -