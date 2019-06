Ricerca | cellule staminali potrebbero dare una speranza contro l’infertilità

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Uno studio internazionale ha identificato lee un gene responsabile per le mestruazioni: si apre quindi unl’infertilità. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Cell Reports. Itori provenienti dall’Universita’ di Yale negli Stati Uniti, la Central South University della Cina e altri istituti dihanno studiato le mestruazioni nei topi, in cui all’interno dell’utero si sfaldano e vengono poi rigenerati i tessuti lungo le pareti, in preparazione di una gravidanza o del ciclo mestruale successivo. Gli studiosi hanno prima stimolato le mestruazioni somministrando ormoni e hanno poi esaminato il tessuto uterino a diversi stadi del ciclo riproduttivo dei topi. Infine, hanno quantificato letrovate nel rivestimento interno dell’utero, che formano l’epitelio, affermando di aver ...

Ilmiodiabete : Importante scoperta sulle cellule staminali che stimola la ricerca nello sviluppo e medicina rigenerativa… - EARA_IT : Prodotte per la prima volta #cellule #staminali del #sangue in grandi quantità nel #topo. Se potrà essere utilizzat… - thepsaltria : #5G “Riteniamo che Agenzia Internazionale Ricerca #Cancro IARC debba rivedere classificazione radiofrequenze ritenu… -